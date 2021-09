Quatre cabinets d’avocats en course pour conseiller LIC IPO

in

Pour obtenir un intérêt suffisant de la part des soumissionnaires potentiels, le DIPAM a assoupli certaines normes concernant le paiement des honoraires, le conseiller juridique sélectionné pouvant désormais percevoir la moitié de ses honoraires après le dépôt du Draft Red Herring Prospectus et le solde après l’inscription du LIC.

Quatre cabinets d’avocats, dont Crawford Bayley et Cyril Amarchand Mangaldas, sont en course pour agir en tant que conseiller pour la méga cotation de Life Insurance Corporation (LIC) au cours du trimestre de mars. Les deux autres cabinets sont Link Legal et Shardul Amarchand Mangaldas.

Suite à une demande insuffisante reçue dans le premier appel d’offres (RFP), le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) avait récemment lancé un nouvel appel d’offres pour sélectionner un conseiller juridique pour l’introduction en bourse du géant de l’assurance.

Auparavant, le soumissionnaire sélectionné n’était censé percevoir les honoraires de conseil qu’une fois la transaction terminée avec succès. Les quatre cabinets d’avocats présélectionnés feront leurs présentations au DIPAM vendredi.

La méga IPO de LIC devrait être achevée au cours de l’exercice en cours. Selon les analystes, une vente de 10% de la participation dans LIC pourrait rapporter au gouvernement quelque chose entre Rs 80 000 et 100 000 crore, ce qui est crucial pour atteindre l’objectif de désinvestissement pour l’exercice 22.

