Quatre candidats potentiels qui pourraient remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United – Man United News And Transfer News

Après une autre performance et un résultat abjects pour Manchester United à l’extérieur contre Leicester, la pression s’est intensifiée sur le gaffer Ole Gunnar Solskjaer.

Les Foxes s’étaient retrouvés en mauvaise forme avant le match, mais n’avaient pas eu de mal à trancher le milieu de terrain et la défense de United à volonté en route vers un triomphe 4-2.

Avec la tendance « Ole Out » sur Twitter après le match, les performances de United ont été médiocres toute la saison et maintenant, avec des résultats qui tournent mal, de nombreux fans ont atteint le point de rupture.

Une partie importante et croissante de la base de fans souhaite que le mandat de Solskjaer prenne fin et avec cela, les options actuelles sont discutées et analysées en profondeur.

Le premier homme en lice est l’ancien entraîneur de Chelsea, de la Juventus et de l’Inter Milan Antonio Conte, qui se retrouve actuellement au chômage.

Conte a remporté des trophées partout où il est allé, mettant récemment fin à l’étranglement de près d’une décennie de la Juventus en Serie A avec l’Inter Milan.

Cependant, Gary Neville a souligné que de nombreux fans craignaient que, malgré son pedigree clair, Conte ne semble pas correspondre au moule d’un manager de United.

Un autre homme sans travail avec un pedigree incroyable en tant que joueur et entraîneur est l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane.

Au cours de deux passages avec Madrid, Zidane a remporté deux titres de champion et trois incroyables Ligues des champions d’affilée, voyant Cristiano Ronaldo jouer le meilleur football de sa carrière sous sa tutelle.

Zidane a certainement la valeur du nom et le pedigree pour le rôle et commanderait instantanément le respect de chaque membre de l’équipe actuelle, quelque chose qui manque peut-être à Ole.

Erik ten Hag de l’Ajax et Graham Potter de Brighton, deux jeunes entraîneurs au style de jeu clair, seraient deux options plus progressistes.

Bien que dix Hag aient signé un nouvel accord avec l’Ajax il y a six mois, il a déjà été lié à Tottenham et à Barcelone, mais un déménagement à Manchester serait certainement beaucoup plus attrayant.

Malgré les clameurs des fans, rien n’indique que le travail d’Ole soit menacé par le conseil d’administration de United, mais les résultats doivent s’améliorer alors que les matchs difficiles continuent d’être denses et rapides.