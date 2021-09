Quatre changements dans la convocation de l’équipe féminine espagnole

12/09/2021 à 19h25 CEST

Changements de dernière minute dans la convocation de l’équipe féminine espagnole pour les matches contre les îles Féroé (16 septembre) et la Hongrie (21 septembre) en phase de qualification pour la Coupe du monde 2023. Alba Redondo, Lucía Rodríguez, Teresa Abelleira et Olga Carmona ils partent et entrent chez eux Claudia Pina, Ainhoa ​​​​Vicente, Candela Andújar et Marta Corredera.

Avec l’attaquant de Montcada, il y a déjà huit joueurs que le Barça apporte à l’équipe nationale. Ils font aussi partie de la liste Chiffons, Mapi Léon, Pereira, Alexia, Aitana, Patri et Marionne. Il faut se rappeler que Irène Paredes, récemment incorporé culé, a été laissé de côté pour des raisons personnelles, et les habituels n’ont pas non plus pris part à l’appel Jenni Belle et Leïla, blessée.

La convocation de Jorge Vilda

Athlète de Madrid

Laia Aleixandri

Club athlétique

Lucie Garcia ; Soleil Quinones; Ainhoa ​​Vicente Moraza

FC Barcelona

Alexia Putellas; Andrea Pereira; Mariona Caldentey; Maria Léon ; Aitana Bonmati; Patri Guijarro ; Chiffons Sandra; Claudia Pina

Augmenter l’UD

Irène Guerrero

Manchester United

Ona Batlle

Real Madrid

Ivana Andrés; Misa Rodriguez; Athénée del Castillo ; Esther González; Marta Corredera

Société réelle

Nerea Eizagirre ; Amaiur Sarriegi

Valence Femmes

Anna Torrodà; Candela Andújar