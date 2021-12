Quatre choses que nous avons apprises alors qu’Arsenal prend le contrôle de la course à la quatrième place après la victoire de Leeds

Martinelli à nouveau sur la cible pour les Gunners (Photo: .)

Arsenal a souligné ses quatre meilleures références de manière dévastatrice après avoir détruit un Leeds United blessé à Elland Road.

L’équipe de Mikel Arteta sera confortablement installée dans le top quatre le jour de Noël à seulement cinq points de Chelsea après les buts de Bukayo Saka et d’Emile Smith Rowe suivis d’un superbe doublé de Gabriel Martintelli.

Les Gunners ont maintenant resserré leur emprise sur la quatrième place devant Manchester United, Tottenham et West Ham et, selon les preuves de ce soir, seront confiants de rester là-bas.

Impitoyable sur la route

La place d’Arsenal dans le top quatre était déjà garantie grâce aux reports autour d’eux, mais une performance impitoyable dans le Yorkshire garantit qu’ils sont là au mérite.

Arsenal a dépassé Leeds samedi soir (Photo: .)

Alors que Leeds était parfois épouvantable, les Gunners ont démontré leur capacité à abattre l’opposition et à les contenir pour la deuxième fois cette semaine, après avoir tué mercredi un fougueux West Ham United.

La forme à l’extérieur a été leur problème, n’ayant gagné que deux fois sur la route avant ce soir cette saison.

Et même s’il y aura des tests plus importants que celui contre le groupe assiégé de Marcelo Bielsa, la performance de ce soir montre qu’ils sont sérieux.

Martinelli apaise les inquiétudes d’Aubameyang

Commençant dans un rôle sur la gauche, Martinelli a tourmenté la ligne de fond de Leeds, perçant le premier match du match après 16 minutes avant de trouver une finition plus élégante pour écraser Illan Meslier peu de temps après.

Le Brésilien a été sensationnel à Elland Road (Photo: .)

Mis à part la finition instinctive, tout le comportement du joueur de 20 ans était celui de quelqu’un qui avait un point à prouver; constamment en mouvement, gonflé et désespéré de torturer l’opposition. Tout ce que nous n’avons pas vu de Pierre-Emerick Aubameyang ces dernières semaines et ces derniers mois.

Ayant également trouvé le fond des filets en milieu de semaine contre West Ham, le Brésilien a montré au cours de ses deux dernières apparitions qu’il pouvait combler le vide de cette équipe d’Arsenal.

L’attaque d’Arsenal trouve un véritable équilibre

Avec Martinelli meurtrier devant le but, Bukayo Saka et Alexandre Lacazette ont également superbement rempli leur rôle.

Opérant en bas à droite, Saka a dirigé Stuart Dallas et Luke Ayling a raté la première mi-temps. Lacazette a quant à lui fait le sale boulot, en tête de devant en portant le brassard de capitaine.

Lacazette a montré l’exemple (Photo : .)

Le Français aurait dû ouvrir le score dès le début, mais c’était une performance altruiste, occupant et intimidant la ligne de fond de Leeds pour créer l’espace pour que Martinelli et Saka fassent des ravages.

Le trio a travaillé en parfaite harmonie la nuit et alors qu’Aubameyang est maintenant exilé de l’entraînement de la première équipe pour les semaines à venir, il y a de nombreuses raisons d’être optimiste.

Options de capitaine au sein de l’escouade

Mikel Arteta a discuté des joueurs au sein de son « groupe de direction » cette semaine, confiant qu’il a des options dans l’équipe pour partager les fonctions de capitaine après avoir retiré le brassard d’Aubameyang.

La performance mature de Lacazette en tête de la ligne a justifié la décision de son manager de le remettre au Français ce soir.

Plus : Arsenal FC



La vue de Martin Odegaard s’adressant calmement aux troupes dans le tunnel juste avant la seconde mi-temps était également prometteuse, Mikel Arteta décrivant le skipper norvégien comme le « parfait professionnel » lors de la conférence de presse de vendredi.

Alors que Leeds se réveillait après le penalty de Raphinha au milieu de la seconde mi-temps, le joueur de 22 ans a démontré son calme sous la pression, offrant une superbe passe en profondeur à Emile Smith Rowe pour tuer le match pour de bon.

À l’arrière se trouvait une autre performance généralement assurée de Takehiro Tomiyasu qui pourrait également être bientôt dans la conversation du capitaine.



