Quatre choses que nous avons apprises sur la nouvelle équipe de Barcelone cet été

Ce fut une journée émouvante à l’Estadi Johan Cruyff alors que les fans ont été présentés à l’équipe de Barcelone qui entamera une nouvelle saison sans le plus grand joueur de tous les temps.

Même s’ils dominaient la plus grande équipe d’Italie, l’excitation était en sourdine.

Pour un club en quête désespérée d’optimisme, il était difficile de le laisser se manifester alors même que les joueurs, nouveaux et anciens visages, ont réalisé une solide performance qui, espérons-le, est le signe de bonnes choses à venir.

Beaucoup de choses pourraient encore se passer d’ici la fin du mercato à la fin du mois. Dans le match de Joan Gamper, il était étrange de voir autant de visages obtenir autant de minutes alors qu’on nous a dit qu’ils étaient sûrement en train de sortir.

Une chose que nous avons apprise cet été avec Barcelone, c’est de prendre les choses au jour le jour car rien n’est promis demain.

Mais nous avons également eu la chance de découvrir de nouveaux joueurs passionnants qui feront tout pour tenter de jouer pour le meilleur club du monde.

Alors que Lionel Messi entre dans l’histoire dans un nouveau club, il y a des chaussures incroyablement grandes à remplir. Il faudra que toute une équipe le fasse ensemble.

Cette semaine, nous avons vu les deux directions dans lesquelles l’effort pouvait aller.

Avec la tactique et la formation appropriées, le Barça a le talent de dominer n’importe qui, comme il l’a fait contre la Juventus. Si vous vous trompez, vous vous exposez à des adversaires de moindre importance, comme l’a montré une équipe motivée du FC Salzbourg.

Une fois la saison commencée, il peut être difficile de reprendre les choses en main, donc Ronald Koeman doit avoir un plan dès le départ, et il aura déjà rassemblé de nombreuses informations pour prendre ses décisions.

Jetons un coup d’œil à quelques choses que nous avons apprises sur l’équipe cet été.

Nous savions tous que Memphis Depay avait du talent et affichait des chiffres impressionnants à l’Olympique de Lyon.

En fin de compte cependant, il était difficile de considérer sa signature comme autre chose que Ronald Koeman obtenir un vœu exaucé afin de construire une équipe selon sa vision. Tort.

Jusqu’à présent, Memphis a été électrique et les fans du Barça peuvent sortir du marasme en sachant qu’ils ont un joueur passionnant à regarder qui peut marquer des buts et faire un spectacle.

Ce qui ressort le plus, c’est sa confiance. D’une manière qui est plus facile à faire lorsque vous ne jouez pas dans l’ombre de Messi, et cela vous fait vous demander si la grande doublure argentée pour le grand départ est que d’autres joueurs pourraient enfin éclater. On pense à Antoine Griezmann.

Memphis en particulier allume un feu sous ses coéquipiers et donne l’exemple de manière importante.

Contre la Juventus, il a marqué un premier but avec une finition clinique, et plus tard, il a obtenu une passe décisive sur un corner parfaitement placé de Martin Braithwaite.

Memphis fait tout avec confiance et intention, et c’est des deux côtés du ballon.

Il a été dynamique en faisant des courses en avant, en soutenant les défenseurs et en reculant pour jouer la défense devant le but.

Son énergie est contagieuse. Griezmann semble aimer jouer avec lui, et d’autres joueurs font tout leur possible pour obtenir le ballon de Memphis.

Peut-il supporter la pression d’être la star à Barcelone ?

On dirait qu’il le veut. Et il a une longueur d’avance sur Sergio Aguero, Ansu Fati et Ousmane Dembele.

Ce sera excitant de voir ce qu’il peut accomplir avec un maillot du Barca, et son plus grand fan sera juste à côté de lui, arpentant la ligne de touche.

Chaque été, vous pouvez vous attendre à ce qu’un jeune joueur émerge dans la pré-saison que vous n’avez pas vu venir.

Yusuf Demir était un ajout discret et devait passer la saison au Barca B.

Avec le départ de Messi et de nombreux autres blessés ou hors de forme, Demir a volé la vedette cette pré-saison, et semble être une bonne idée pour devenir un habitué de la formation de l’équipe première.

Dès le premier match de pré-saison contre Nastic Tarragona, où il a joué sur l’aile droite sous le 4-3-3 de Koeman, il s’est inséré dans l’action, comme s’il avait pour mission de ne pas gâcher cette opportunité de sa vie.

Il est très technique, mais ne compte pas trop dessus en jouant la sécurité. Demir a montré qu’il était direct, positif et menaçant avec le ballon à ses pieds.

Contre la Juventus, il a été placé au milieu de terrain central et a trouvé le moyen d’être tout aussi efficace dans son nouveau poste. Maintenant que Koeman a vu sa polyvalence et sa capacité à affecter le jeu de diverses manières, vous ne seriez pas surpris de le voir se voir accorder des minutes lors des premiers matchs.

Il termine l’été en très bonne forme et a gagné la confiance de l’entraîneur et des fans.

Bravo Yusuf, on se reverra bientôt.

Ronald Koeman se rendrait un grand service en faisant confiance aux jeunes joueurs.

Nous savons avec Pedri qu’il n’y est pas opposé, mais cette pré-saison, nous avons vu des signes inquiétants qu’il a l’intention de chevaucher les mêmes vieux visages.

Sergi Roberto, Gerard Pique, Jordi Alba et Sergio Busquets ont tous figuré en bonne place.

Dans une certaine mesure, cela est attendu étant donné les options limitées dont il dispose.

Aurions-nous pu voir plus d’Alejandro Balde et Riqui Puig ? Je l’espérais.

Maintenant, il semble que Koeman sera conservateur et restera avec les gars avec le plus d’expérience, même si une partie de cette expérience est entachée de souvenirs traumatisants.

Si le Barça perd des points, il serait pardonné si nous le voyions arriver dans le but de donner des opportunités aux produits de l’académie.

D’un autre côté, il sera puni dès le départ si nous voyons les mêmes vieux visages perdre de gros matchs de la même manière que nous avons vu pendant des années consécutives.

Mon conseil, faites en sorte que les joueurs soient vraiment compétitifs pour chaque chance qui leur est donnée. Cela commence par élever la confiance des jeunes.

Yusuf, Gavi, Nico, Riqui, Balde et consorts en ont assez montré cet été pour le justifier.

Bon travail Riqui en s’assurant que le dernier souvenir que Koeman ait de l’été était un golazo absolument magnifique par un jeune joueur à la recherche d’une chance de faire ses preuves.

Barcelone et l’Argentine ne connaissent que trop bien la couverture de sécurité fournie par Messi.

Que se passe-t-il quand c’est arraché ? Nous sommes sur le point de le découvrir.

La bonne nouvelle est que le Barça regorge de talent. C’est à Koeman d’utiliser son imagination pour en tirer le meilleur parti.

Très probablement, personne ne va marquer 30 buts. Bien que je ne dépasse pas les capacités de Memphis ou de Griezmann. Ou même Ansu si je me permets de rêver.

Le succès cette saison sera un effort d’équipe sur le pont. Un travail acharné en pressant, en défendant collectivement et en attaquant avec créativité et intention dangereuse.

Contre la Juventus, nous avons vu une équipe toujours encline à dominer la possession, et aussi une équipe qui peut être vulnérable en contre-attaque.

Et pourtant, tout cliquait dans la grande image.

Le Barça a ouvert le match avec un but de contre-attaque impressionnant de Yusuf à Memphis, et a marqué un but inhabituel sur un corner.

Peut-être était-ce un signe précoce de leur évolution dans une ère post-Messi ? Trop tôt pour le dire, surtout après le match désastreux en Autriche en début de semaine.

Mais les joueurs ont l’air motivés. Koeman n’a aucune excuse. Il doit avoir la bonne tactique, la formation et la rotation.

Il semble que nous verrons un 4-3-3, et honnêtement, cela semble équilibré et efficace, les joueurs jouant assez bien leur rôle. La seule fois où l’équipe avait l’air mal cet été, c’était sous l’expérience décousue de Koeman avec un 3-5-2 contre Salzbourg.

En fin de compte, il a acquis beaucoup de connaissances précieuses. Il sait quels joueurs ont le plus faim et il a trouvé une formation qui complimente bien ses joueurs.

Peut-il les garder motivés et responsables de manière cohérente semaine après semaine ?

J’ai mes inquiétudes, et pourtant aussi sombre que cette semaine ait été, je suis impatient de voir ce que le nouveau chapitre apportera dans l’histoire du FC Barcelone.

Pas de temps comme le présent pour se relever et profiter de la journée.

Pas de meilleur remède que de gagner.

Espérons que cette équipe est prête à y mettre tout son cœur et à donner aux culers du monde entier de quoi se réjouir.