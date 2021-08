Quatre clubs belges réservent un stand à ceux qui n’ont pas de PCR négatif ou qui ne sont pas immunisés

in

11/08/2021 à 19h55 CEST

De nouvelles mesures dans le retour à la normalité du monde du football. Quatre clubs belges ont décidé de réserver un étage de leurs stades à ceux qui ne peuvent présenter un PCR négatif, un certificat de vaccination ou un certificat de récupération. Ils permettront une zone du stade où le masque sera obligatoire, la capacité sera du tiers de sa capacité et les spectateurs seront organisés en bulles de huit personnes.

Les équipes précurseurs de la mesure sont le Sporting de Charleroi, Zulte-Waregem, Courtrai et Ostende, tous issus de la première division belge. L’objectif est de permettre à ceux qui n’ont pas le calendrier vaccinal complet, comme les jeunes, ou ceux qui ont tout simplement décidé de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus, de profiter à nouveau d’une rencontre en direct. Pour le reste du public il n’y aura pas de mesure et tout reviendra à l’absolue normalité pour eux.

« Le football est l’ambassadeur de toutes les autres activités dans les mois à venir. Pour assurer la transition et ne pas avoir une situation contrastée dès le départ, nous avons décidé de mettre ce système en service. Ceux qui pourront justifier de leur état de santé pourront être dans les tribunes comme avant, sans bulles et sans masques, ils pourront se déplacer et chanter», a indiqué le directeur général du Sporting de Charleroi, Pierre-Yves Hendrickx, dans des déclarations recueillies par le journal Le Soir.