Quatre combats au BRAVE CF 55 qui pourraient mener à un tir au titre

La BRAVE Combat Federation a fait monter les enchères lors de son retour très attendu en Russie le 6 novembre, car quatre combats programmés sur l’undercard ont de sérieuses implications pour le titre mondial.

L’émission intitulée BRAVE CF 55 est mise en vedette par le duel de demi-finale du tournoi pour le titre mondial des poids mouches entre le Russe Ali ‘The King Puncher’ Bagautinov et Jose ‘Shorty’ Torres des États-Unis, et le vainqueur affrontera le très a vanté Velimurad Alkhasov en finale.

Avec l’opportunité de participer au premier championnat du monde des poids mouches BRAVE CF, l’événement principal a beaucoup de prestige et d’excitation en haut de l’affiche.

Mientras tanto, Mohammad ‘The Latest’ Fakhreddine podría enfrentarse al próximo retador por su BRAVE CF Middleweight Title en el próximo show de la organización en Rostov como Rustam ‘The Russian Bear’ Chsiev lucha contra el ex capo de la división Daniel ‘Gaucho’ Pereira du Brésil. .

Mis à part les deux affrontements susmentionnés, il y a deux autres combats sur la carte que les fans de combat devraient être à l’affût.

Les Russes Kamil Magomedov et Sam ‘The Future’ Patterson mettront leurs séquences de victoires en jeu, car les deux combattants sont invaincus depuis 2017 et 2018 respectivement, avec une possible fissure dans le championnat du monde des poids légers BRAVE CF d’Ahmed ‘The Buttcher’ Amir en jeu. . .

D’autre part, Luis Felipe Dias et Kamal Magomedov feront leurs débuts promotionnels dans ce qui devrait être une éventuelle égalité pour le championnat du monde des super-welters BRAVE CF vacant.

Avec des compétences de classe mondiale et beaucoup de détermination des deux côtés de chaque épreuve de force, le BRAVE CF 55 présente de solides arguments pour être l’événement phare de 2021.