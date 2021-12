Quatre combats majeurs que Deontay Wilder devrait avoir avant de prendre sa retraite

Deontay Wilder a révélé qu’il envisageait de se retirer de la boxe après sa défaite en trilogie contre Tyson Fury.

Le « Bronze Bomber » a été mis KO par le « Gypsy King » lors de leur troisième combat, mettant ainsi fin à cette rivalité sur le ring pour de bon.

Frank Micelotta/FOX

Wilder peut maintenant prendre sa retraite de la boxe

Et maintenant, le joueur de 36 ans a suggéré que cela pourrait également marquer la fin de sa carrière.

« Ce sont des sentiments mitigés parce qu’en fin de compte j’ai atteint tous mes objectifs dans ce sport », a-t-il déclaré dans un épisode de Cold As Balls.

« J’ai dit à ma fille quand elle en avait une que je serais une championne et que je serais capable de la soutenir au-delà de sa croyance.

« Je l’ai fait. Il y a beaucoup de choses que j’ai accomplies que je pense devoir prouver à n’importe qui parce que j’ai déjà prouvé [myself].

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder

« Dois-je avancer ? Dois-je essayer encore une fois ?

« Ou devrais-je simplement prendre ma retraite et me concentrer sur les autres choses dans lesquelles je veux me lancer ? »

Espérons que Wilder choisit de se battre, car il y a quatre combats majeurs dans lesquels nous aimerions toujours le voir…

Sean Michael Ham/TGB

Il y a encore de gros combats pour Wilder

Wilder contre Oleksandr Usyk

Wilder a peut-être perdu son titre WBC contre Fury, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut plus concourir au niveau mondial.

Usyk possède désormais les ceintures WBA, IBF et WBO et constituerait un affrontement fascinant avec l’Américain.

Qu’est-ce qui prévaudrait – la capacité de boxe d’élite d’Usyk ou la puissance inégalée d’un coup de poing de Wilder ?

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était le champion du monde WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight incontesté, et est maintenant champion poids lourd WBA, IBF et WBO

Wilder contre Anthony Joshua

Il y a deux ans, c’était le combat pour le titre des poids lourds incontesté de la boxe, mais maintenant aucun des deux hommes n’a de ceinture à son actif.

Quoi qu’il en soit, Wilder vs Joshua reste l’un des meilleurs combats à faire dans la division aujourd’hui.

Les deux hommes sont dotés d’une puissance explosive et il semble très peu probable que cela tienne la distance.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été sévèrement battu par Usyk en septembre

Wilder contre Dillian Whyte

Pendant longtemps, Whyte a cherché un tir obligatoire sur Wilder.

Cela ne s’est jamais matérialisé, mais une grande rivalité s’est développée entre eux malgré tout.

Ce serait bien de voir cela enfin réglé sur le ring.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte et Wilder se méprisent

Wilder contre Andy Ruiz Jr

Ruiz Jr est maintenant sur la piste du retour après sa défaite contre Joshua.

Avec Wilder dans une position similaire ayant été battu par Fury, un affrontement entre les deux pourrait propulser le vainqueur dans la course au titre.

Cela semble être le combat le plus réaliste des quatre, les deux hommes étant alignés sur le PBC d’Al Haymon.

Ruiz Jr a battu Chris Arreola lors de son combat de retour en mai