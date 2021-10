Quatre compilations Landmark War Child Charity recevront des rééditions en vinyle

Quatre albums de compilation marquants – 1 Love, Hope, Help! A Day In The Life et War Child Presents Heroes – qui ont été initialement publiés pour collecter des fonds pour le Charité War Child entre 2002 et 2009 – sera réédité en vinyle via War Child Records/Virgin Music le 25 mars 2022.

Les quatre titres seront disponibles sur vinyle noir et couleur en édition limitée et – comme ce fut le cas pour les versions originales – tous les bénéfices de ces nouvelles éditions vinyle financeront directement le travail de sauvetage de War Child auprès des enfants touchés par les conflits.

Le prototype de ces quatre albums était Help !, affilié à War Child en 1995, qui apportait de l’aide aux régions touchées par la guerre, comme la Bosnie-Herzégovine. Toutes les chansons ont été enregistrées en une seule journée, les contributeurs y compris Paul Mccartney, Paul Weller, Radiohead, Oasis, Blur et les Manic Street Preachers. Ces sorties révolutionnaires ont été suivies par 1 Love (2002), Hope (2003), Help!: A Day in the Life (2005) et War Child Presents Heroes (2009).

L’enregistrement de Help! a été inspiré par le concept de John Lennon « Karma instantané ! », poursuivant l’idée que les disques, comme les journaux, devraient être publiés dès qu’ils sont enregistrés. Aider! a été enregistré le lundi 4 septembre 1995, mixé le lendemain et était dans les magasins le samedi 9 septembre. dans le NME.

Sorti à l’origine en 2002 en partenariat avec NME pour célébrer leur 50e anniversaire et 50 ans depuis que NME a imprimé le tout premier palmarès de singles au Royaume-Uni, le prochain album de War Child, 1 Amour vu la crème des artistes britanniques se réunir pour choisir leur numéro un préféré à couvrir.

Apparu sur Help! , Oasis a poursuivi son soutien à War Child avec une interprétation acoustique du classique de Noël de Slade « Merry Xmas Everybody ». Stéréophonie a choisi « Nothing Compares 2 U » avec la voix graveleuse de Kelly Jones complétant cette version dépouillé de la piste écrite par Prince, interprétée par The Family, et pris au numéro un par Sinead O’Connor en 1990.

Ailleurs sur 1 Love, Jimmy Eat World a transformé le « Firestarter » de The Prodigy ; Elbow a affronté Thunderclap Newman avec une reprise low-fi de « Something In The Air » et il y a eu des contributions de Manic Street Preachers, Faithless et Dido, Badly Drawn Boy et bien d’autres.

Le prochain titre, Espérer a été publié pour la première fois en partenariat avec The Daily Mirror en avril 2003 en réponse à la guerre en Irak, la communauté des artistes s’est réunie une fois de plus pour War Child avec certains des plus grands noms de la musique enregistrant un album de morceaux exclusifs en seulement trois semaines pour lever des fonds vitaux pour donner de l’espoir aux enfants d’Irak.

George Michael a contribué une belle reprise de « The Grave » de Don McLean, une chanson écrite à l’origine pour protester contre le La guerre du Vietnam qui a résonné en lui à l’âge de 7 ans et a parfaitement capturé ses sentiments sur la crise irakienne. Travis a poursuivi le thème anti-guerre avec une version acoustique de « The Beautiful Occupation » et Paul McCartney a ajouté au projet une interprétation alternative de « Calico Skies » qui contient un vers poignant sur la futilité de toutes les guerres.

De plus, Hope a présenté des contributions décisives de New Order, David Bowie, The Charlatans et Beverley Knight, tandis que l’album a été conclu par Yusuf/Cat Stevens qui a enregistré sa première chanson pop depuis 25 ans avec une nouvelle version de son tube de 1971 « Peace Train » avec la chorale sud-africaine Incwenga Singers. La version vinyle de Hope présente des illustrations alternatives utilisant le concept original conçu par Nick Robertson qui n’a jamais été utilisé auparavant.

Pour célébrer le dixième anniversaire de l’emblématique Help ! album, une nouvelle génération d’artistes s’est réunie pour créer, à l’époque, l’album le plus rapide de tous les temps. ils ont enregistré Aider! Un jour dans la vie le jeudi 8 septembre 2005, dont l’enregistrement est disponible en téléchargement seulement 32 heures plus tard.

Des groupes ont livré des morceaux du monde entier, Damon Albarn a annulé un vol vers la Chine afin que Gorillaz puisse enregistrer leur morceau, « Hong Kong ». Les Kaiser Chiefs ont enregistré une reprise de « I Heard It Through the Grapevine » lors d’une tournée à Berlin et les Manic Street Preachers ont envoyé leur troisième contribution à un album de War Child, « Leviathan », du sud du Pays de Galles.

Coude a enregistré une nouvelle chanson intitulée « Snowball », que le chanteur Guy Garvey a décrite comme traitant de son indignation face à l’implication du Royaume-Uni dans le conflit en Irak. Sa première ligne : « Les plus grosses erreurs seront pardonnées mais la boule de neige des mensonges blancs écrasera nos cœurs. »

Aux côtés des Manic Street Preachers et de Radiohead, John Squire est également revenu de l’original Help! album pour concevoir la couverture de Help! A Day In The Life qui présente également des illustrations de Paul Smith et Duncan Lloyd de Maximo Park.

War Child présente des héros, pendant ce temps, reste sans doute l’album de reprises ultime – une rencontre sans précédent des plus grandes légendes de la musique et de leurs artistes préférés de l’époque pour soutenir les enfants dont la vie a été déchirée par la guerre. Le concept de l’album voit les plus grands héros de l’histoire de la musique sélectionner un morceau préféré de leur propre catalogue et nommer un acte de la prochaine génération pour créer une refonte moderne de cette chanson classique.

Les légendes soutenant l’album incluent David Bowie, Bob Dylan, Brian Wilson, The Kinks, Roxy Music, Joy Division, The Clash, Ramones, Blondie et Iggy Pop. Et les artistes qui assument ces couvertures incluent Scissor Sisters, Elbow, Beck, The Kooks, Rufus Wainwright, Estelle, Hot Chip, The Hold Steady et Lily Allen.

