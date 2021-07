Quatre conseils pour exécuter un nœud de réseau Lightning rentable Crypto new media

Visitez l’article original*

L’exécution d’un nœud Lightning a des nuances, mais peut être rentable et efficace si elle est bien faite.

Il y a 10 semaines, j’ai rejoint le Lightning Network sachant à peine comment ouvrir une chaîne. La semaine dernière, je suis devenu un nœud de routage rentable du réseau Lightning.

Voici quelques conseils sur le jeu de stratégie ultime pour les opérateurs de nœuds LN d’une plèbe Bitcoin à une autre.

L’exécution d’un nœud est plus un art car chaque canal individuel a besoin de son propre soin et de sa propre attention. C’est un peu comme avoir un tamagotchi dont il faut constamment s’occuper.

Entre l’analyse du flux de trafic, les frais, les canaux à ouvrir et à fermer et le rééquilibrage, il faut vraiment prendre le temps de voir comment le trafic évolue et ce qu’il en coûte pour se déplacer. Vous devez creuser sur l’itinéraire individuel, puis examiner une vue plus macro au fil du temps pour définir vos frais et savoir où placer vos sats. C’est là qu’intervient le contact humain.

Bien sûr, vous pouvez programmer un script pour automatiser les frais pour vous, et il y en a d’excellents, mais je ne pense pas que nous soyons au point où il peut analyser les modèles de trafic, le flux global, les itinéraires de rééquilibrage les plus stratégiques et les meilleurs canaux à ouvrir pour minimiser les coûts et maximiser les profits.

Le pair est plus important que la taille du canal

La plupart des gens disent que la taille du canal (la circonférence) est tout. Le plus gros le meilleur. C’est vrai dans une certaine mesure. Vraiment, les canaux de moins de 2 millions de satellites ne voient aucun flux, mais j’ai 2 millions de canaux satellites qui acheminent plus de trafic que mes 20 millions de canaux satellites.

Cela dépend simplement de qui ils sont connectés, de la destination de ce trafic et de la structure de leurs frais. Une bonne façon d’analyser les itinéraires est lors du rééquilibrage. Vous pouvez voir qui est connecté à qui, où les choses peuvent bouger à moindre coût ou où il y a de la place pour ouvrir un canal vers l’un des nœuds de connexion afin de minimiser les frais et de maximiser le potentiel de routage.

Balance of Satoshis (BOS) d’Alex Bosworth a été très utile pour voir les itinéraires de rééquilibrage. Donc vraiment, je suppose que ce n’est pas une question de taille, mais qu’est-ce que vous en faites ?

Rééquilibrage

J’ai entendu beaucoup de gens dire que le rééquilibrage n’aide pas. J’ai entendu des gens dire que vous devriez avoir tous les canaux équilibrés. Je n’ai pas trouvé non plus vrai.

Je rééquilibre constamment. Mais je rééquilibre pour « alimenter le trafic ». Je ne garde pas un canal parfaitement équilibré à moins que le trafic ne circule dans les deux sens. Si le trafic circule dans un sens, ce que font beaucoup de canaux, alors je pousse ou retire constamment les sats pour alimenter le trafic.

Plus d’alimentation, plus de sats. S’il n’est pas rentable de rééquilibrer certains canaux, augmentez vos frais.

Comment ai-je calculé mon seuil de rentabilité ?

J’ai pris tous les frais de routage et soustrait : les frais de rééquilibrage, les transactions en chaîne (frais d’ouverture/fermeture des canaux, déplacement des sats vers mon nœud et toutes les sorties de boucle).

Si vous n’exécutez pas encore de nœud Lightning, c’est le moment d’expérimenter. Le mempool est vide, vous pouvez donc ouvrir des chaînes à 1 sat/vb, tandis que le bitcoin ne coûte que 30 000 $ environ. Lorsque l’adoption de l’éclairage décolle vraiment et que la valeur du bitcoin se multiplie, vous allez vous remercier d’être entré tôt et vos tailles de canaux relativement «petites» seront massives à l’avenir.

Aussi, rejoignez Plebnet (plebnet sur Telegram) et nous vous aiderons à démarrer ! J’ai appris plus au cours des deux derniers mois qu’au cours des années. L’apprentissage est addictif.

C’est plus un art qu’une science.

Je suis sûr qu’avoir une formation en codage technique ou en logiciel a ses avantages, mais en tant que personne qui n’a jamais utilisé de ligne de commande avant d’exécuter un nœud, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire à ce stade du jeu.

Entre Umbrel, myNode, RaspiBlitz et des communautés comme Plebnet, il n’a jamais été aussi simple de créer un nœud, de trouver des informations ou de poser des questions.

