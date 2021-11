Quatre crypto-monnaies à surveiller de près en 2022 selon les experts | La technologie

2021 se termine et nous pouvons vous assurer que cela a été l’année de l’explosion des crypto-monnaies. Tous ceux qui manquaient à les rencontrer les ont connus au cours des 12 mois de l’année et les deux principales devises, bitcoin et ethereum, ont atteint leurs records de valorisation. Mais 2021 est passé.

Comme pour toute entreprise, la dernière chose que nous devons faire dans le monde des crypto-monnaies est d’être époustouflé par les succès du passé. 2021 a été une excellente année, mais ce que nous devons faire maintenant, c’est regarder vers l’avenir.

Et l’avenir est 2022, une année qui sera avec nous dans un mois seulement. Et, par conséquent, il est temps de voir quelles crypto-monnaies sont les mieux placées pour réussir cette année à venir.

Les quatre jetons que nous vous apportons ont été choisis par le magazine Fortune, donc, en principe, ceux qui veulent parier sur l’assurance sur le marché de la crypto devraient prendre un stylo et du papier :

Shiba Inu (SHIB) : Ce memecoin a éclaté en 2021 en s’appuyant sur le succès de Dogecoin pour devenir le dernier hommage décentralisé au meilleur ami de l’homme.

Le Shiba Inu – qui est évalué en fractions de cent – a atteint un niveau record fin octobre, approchant une capitalisation boursière de près de 40 milliards de dollars Dans le processus.

À leur tour, des légions de fidèles du jeton – surnommé le SHIBArmy – ont réclamé à grands cris que Robinhood rende le SHIB disponible sur la plate-forme crypto de l’application de négociation d’actions.

Mais depuis, les choses ont empiré. SHIB a perdu de la valeur ces dernières semaines et sa capitalisation boursière a été réduite de moitié environ, à environ 20 milliards de dollars (et en déclin).

Solana (SOL): Actuellement cinquième plus grande crypto-monnaie au monde, avec une capitalisation boursière qui dépasse 62 000 millions de dollars, Solana a connu une hausse remarquable en 2021.

Après être entré dans l’année à moins de 2 $,Il a atteint un sommet historique de 260 $ début novembre, et maintenant il se négocie à plus de 200 $.

SOL est le jeton natif du réseau de blockchain Solana, et sa valeur montante reflète également les perspectives croissantes de Solana. La blockchain a reçu de plus en plus d’éloges pour sa vitesse de traitement des transactions robuste.

Cardano (ADA) : Juste derrière SOL, avec une capitalisation boursière de 55 milliards de dollars, se trouve Cardano, qui a également connu une ascension fulgurante en 2021.

Le jeton est entré dans l’année s’échangeant en dessous de 0,20 $ et s’est redressé pour éclipser les 3 $ début septembre, devenant ainsi la troisième plus grande crypto-monnaie au monde. ADA se négocie maintenant à 1,66 $.

Cardano est l’idée originale du co-fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, qui a quitté Ethereum après avoir été en désaccord avec les conceptions de Vitalik Buterin pour maintenir la blockchain à but non lucratif.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Avalanche (AVAX) : Au début de 2021, AVAX se négociait à un peu plus de 3 $ ; fin novembre, atteint un sommet historique de plus de 146 $, assez pour surpasser Dogecoin et devenir l’une des 10 plus grandes crypto-monnaies au monde.

Il se négocie désormais à plus de 116 $, avec une capitalisation boursière qui dépasse les 26 milliards de dollars. AVAX est le jeton natif de la blockchain Avalanche, l’un des rivaux émergents d’Ethereum dans le domaine des contrats intelligents.