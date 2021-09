Quatre décennies de VJ MTV : où sont-ils maintenant ?

L’un des cinq VJ originaux de MTV lorsque le réseau a été lancé pour la première fois, Blackwood et ses collègues pionniers ont passé plusieurs années à parler littéralement des vidéos qu’ils jouaient, avant que la programmation ne soit divisée en émissions.

“Je l’ai imaginé comme une station FM vraiment, vraiment cool, uniquement à la télévision”, a-t-elle rappelé au Soundcheck de WNYC en 2013. “Je n’y suis pas allé du tout en voulant être” Miss TV Star “. J’ai vraiment pensé que la musique vidéo allait faire son chemin. Je pensais que combiner deux des passe-temps préférés des Américains, la musique et la télévision, fonctionnerait probablement. “

Blackwood avait raison. Après avoir quitté MTV en 1986, elle a animé sa propre émission de musique syndiquée, Solid Gold, et contribue depuis à raconter l’histoire de la culture musicale des années 1980. En 2003, elle a été membre d’une production en tournée de The Vagina Monologues, et elle est maintenant DJ pour les années 80 de SiriusXM sur 8 canaux avec d’autres VJ d’OG MTV. Marc Goodman et Alain Hunter.

En ce qui concerne ses anciens terrains de jeu, cependant, “Je déteste vraiment dire ça, mais quand je l’allume, je ne peux pas le regarder”, a déclaré Blackwood à l’intervieweur Gary James en 2009. “J’aime VH-1 Classic parce que il y a beaucoup de documentaires là-bas. Ils ont une émission d’album classique sur la réalisation d’un album classique. Ce n’est pas seulement les années 80, c’est n’importe quel album classique, en gros. J’aime les trucs comme ça. Je suis plus un musicologue. “

De plus, “je ne suis pas vraiment une personne de la musique pop”, a-t-elle déclaré. “Je suis plus une personne de la musique rock. Mais tu as Madone, qui est devenue une force de la nature, et malheureusement de toutes les autres personnes qui suivent son chemin, la Britney Spears du monde dont je pourrais me passer, mais c’est mon opinion.”