09.08.2021 à 11h15 CEST

Manchester City de Pep Guardiola n’a pas réussi à remporter le premier titre de la saison 2021/22 en tombant par le minimum (1-0) contre Leicester City en finale du Community Shield. Avec cette défaite, les citoyens ajoutent un total de quatre lors des six derniers matches officiels. Ils n’ont pas non plus battu Chelsea en finale de Ligue des champions (1-0) et Premier League (1-2) ou Brighton (3-2) dans le tournoi national.

Les bleu ciel, Quoi ont été renforcés avec Jack Grealish en échange de 117 millions d’euros, sont à nouveau les principaux favoris pour remporter à nouveau la Premier League et faire le saut final en Ligue des champions, avec l’autorisation du PSG, qui possède l’une des équipes les plus talentueuses du football européen ces dernières années.

4/6 – Manchester City a perdu quatre de ses six derniers matches toutes compétitions confondues (V2), autant de défaites que lors de ses 53 matches précédents combinés (V43, N6, N4). Concernant? pic.twitter.com/sbWIAlCYEB – OptaJoe (@OptaJoe) 7 août 2021

En dépit d’être quelque chose de plus circonstanciel qu’endémique, Les quatre dernières défaites de Manchester City sont devenues un record pratiquement sans précédent pour la scène de Manchester City de Pep Guardiola : a perdu autant de matchs lors des six derniers que lors des 53 précédents : 43 victoires, six nuls et quatre défaites.

Continuez à écrire l’histoire en Angleterre

Pep Guardiola affronte sa sixième saison à la tête de l’équipe première de Manchester City après avoir pris les rênes en 2016/17. Depuis, il a conquis trois Premier League, une FA Cup, quatre Carabao Cup et deux Community Shield.

Depuis qu’il a fait ses débuts au FC Barcelone avec un sextuor lors de la saison 2008/09, L’entraîneur de Santpedor a remporté un total de 31 titres. Entre ses étapes à Barcelone, Bayern et Manchester, le catalan a dirigé un total de 704 réunions officielles.