Quatre députés, plus d’une douzaine de députés et le culte de Modi: comment le plan du BJP pour conquérir la citadelle de Mamata Banerjee est tombé à plat

Résultat des élections au Bengale occidental 2021: la plupart des revêtements TMC n’ont pas réussi à trouver le soutien de la majorité sur le ticket BJP.

Résultat des élections au Bengale occidental 2021: le rêve de conquête du Bengale depuis des décennies du parti Bharatiya Janata est une fois de plus resté inachevé. Après une ascension spectaculaire en 2019, le parti safran avait espéré changer sa fortune au Bengale en 2021. Mais cela ne s’est pas produit. Il y a deux façons de voir la performance du BJP lors de cette élection à l’assemblée. À l’approche des élections de 2016, le BJP a bien fait cette fois. Dans les derniers sondages de l’assemblée, le parti safran n’avait que 3 sièges avec 10% de voix. Mais en 2021, le siège est passé à 77 avec une part de vote de 38%. Cependant, si l’on regarde les chiffres de Lok Sabha du parti quand il a obtenu 18 sièges avec 41 pour cent de part des voix, alors le BJP a perdu du terrain, passant de 121 sièges (si désagrégés) à seulement 77, avec une perte de 3 pour cent des voix. . Le TMC a balayé l’État avec 213 sièges avec 48% des voix. Le BJP ne s’y attendait pas du tout.

Un examen attentif du plan du parti safran pour conquérir le Bengale occidental comportait trois stratégies clés. Premièrement, faire des percées dans les zones rurales grâce au RSS; deuxièmement, une large couverture des projets centraux comme Ujjwala; et troisièmement, tirer profit du mécontentement du TMC au pouvoir. Le BJP avait appris que sans avoir une présence au niveau de la base au Bengale, il ne peut pas renverser Trinamool. Alors que le RSS l’a aidé à préparer un pool de travailleurs au sol, le mécontentement au sein du parti de Mamata Banerjee a aidé le parti safran à obtenir plusieurs députés et dirigeants du TMC en place. Le BJP avait aligné plus d’une douzaine de députés en plus de ses quatre députés sur le champ de bataille du Bengale occidental. Mais même cela ne pouvait pas l’aider à obtenir le chiffre magique au Bengale occidental – trois de ses députés et 14 de ses députés en exercice perdus dans la tempête du TMC. Le BJP, cependant, a réussi à augmenter sa part des voix sur trois fois à 38,13% cette élection, contre environ 10% en 2016 – le seul prix de consolation dont il dispose actuellement.

Le BJP, qui a remporté 77 sièges cette fois, avait donné des billets aux députés assis Suvendu Adhikari de Nandigram (gagné), Neeraj Tamang Zimba de Darjeeling (gagné), Biswajit Das de Bagda (gagné), Mihir Goswamy de Natabari (gagné), Baishali Dalmiya de Bally (perdu), Jagannath Sarkar de Santipur (gagné), Asish Kumar Biswas de Krishnaganj (gagné), Sabyasachi Dutta de Bidhannagar (perdu), Saikat Panja de Monteswar (perdu), Subhrangshu Roy de Bijapur (perdu), Paban Singh de Bhatpara (gagné), Arindam Bhattacharya de Jagatdal (perdu), Sunil Singh de Noapara (perdu), Shilbhadra Datta de Khardaha (perdu), Joel Murmu de Habibpur (gagné), Jitendra Tiwari de Pandabeswar (perdu), Swadhin Kumar Sarkar de Baisnabnagar (perdu), ancien député Bankim Chandra Ghosh de Chakdaha (gagné) et Chandima Roy, l’épouse du député BJP Debendra Nath Roy de Hemtabad (perdu).

Rajib Banerjee, ancien ministre du cabinet de Mamata Banerjee, a été renvoyé de son siège traditionnel à Domjur, mais il a perdu face à Kalyan Ghosh du TMC. Prabir Ghosal, député TMC d’Uttarpara, qui a rejoint le BJP avec Rajib Banerjee, a été aligné depuis le même siège mais a perdu par une énorme marge face à Kanchan Mullick du TMC. Le chef octogénaire et député TMC de Singur Rabindranath Bhattacharya, que TMC avait retiré de sa liste compte tenu du COVID-19, a rejoint le BJP et a contesté dans la circonscription de Singur. Il a cependant perdu face au candidat du TMC Becharam Manna.

Le BJP avait remporté 18 sièges parlementaires au Bengale dans les sondages de 2019 pour devenir la principale opposition au TMC. Cependant, il avait joué en alignant quatre d’entre eux aux élections au Bengale. Parmi ceux-ci, trois ont été vaincus lors du scrutin de l’Assemblée. Le ministre de l’Union Babul Supriyo (perdu) a été aligné depuis le siège de Tollygunge contre le ministre du TMC Aroop Biswas, Hooghly BJP MP Locket Chatterjee contesté en vain contre le TMC Tapan Majumdar du siège de Chunchura, Cooch Behar BJP MP Nisith Pramanik contesté de Dinhatan contre le ThaMC et a réussi à remporter les élections avec une marge de seulement 57 voix. Notamment, Guha était ministre dans l’ancien gouvernement de gauche et a rejoint le TMC en 2011. Le parti safran avait aligné l’ancien député de Rajya Sabha Swapna Dasgupta du siège de Tarakeswar contre Ramendu Sinha Roy du TMC, mais il n’a pas non plus ajouté au décompte du BJP.

Et puis il y a eu un bombardement de rassemblements et de discours de militants vedettes du BJP dirigés par le Premier ministre Narendra Modi. Même le stratège des sondages de Mamata Banerjee, Prashant Kishor, a admis qu’il existe un culte autour de Modi dans le pays. Cependant, tout cela combiné n’a pas pu aider le parti safran à franchir la barre des 100 dans l’État. La prédiction de Prashant Kishor s’est avérée vraie alors que le TMC étouffait le BJP à seulement 77 sièges. Après une campagne à fort indice d’octane, le parti safran se retrouve à nouveau à la case départ et devra sérieusement introspecter ses perspectives avant les élections générales de 2024.

