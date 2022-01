Quatre des jeux Steam les plus générateurs de revenus en 2021 étaient de nouvelles versions

Quatre des titres qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam l’année dernière étaient des sorties récemment lancées.

C’est selon Valve, qui a publié le Top 100 des jeux par chiffre d’affaires, montrant que cinq titres de sa catégorie Platine – les 12 titres les plus réussis de l’année – étaient des projets qui ont fait leurs débuts sur Steam en 2021.

Le nouveau monde d’Amazon, Valheim de Coffee Stain, le titre de bataille royale de NetEase Naraka: Bladepoint, ainsi que Battlefield 2042 d’EA sont apparus dans le premier échelon des titres sur la plate-forme de Valve l’année dernière. Pendant ce temps, le jeu d’horreur Dead by Daylight a également fait ses débuts dans le niveau Platinum, après avoir été lancé en 2016, tout comme le jeu de bataille royale 2019 Apex Legends, qui est arrivé sur Steam en 2020.

Les autres titres du Top 12 qui composent le niveau Platine sont les suspects habituels ; DOTA 2 et Counter-Strike: Global Offensive de Valve font leur apparition, tout comme Grand Theft Auto V, Playerunknown’s Battlegrounds, Destiny 2 et Rainbow Six: Siege.

Pendant ce temps, Valve a révélé les jeux les plus joués de 2021 par les joueurs simultanés, mettant en vedette – encore une fois – de nombreux visages familiers, tels que Playerunknown’s Battlegrounds, GTAV, DOTA 2 et CS:GO, mais aussi Valheim, Rust, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Halo Infini et Nouveau Monde.

