Quatre des meilleurs jeux PC de tous les temps sont gratuits en ce moment

Il y a seulement quelques mois, nous annoncions qu’EA avait retiré quatre des meilleurs jeux PC de tous les temps de la vente sur GOG. Parce que c’était. À l’époque, l’éditeur particulier a ignoré nos questions sur le pourquoi. Maintenant, un peu plus de six semaines plus tard, Ultima Underworlds 1 & 2, Syndicate et Syndicate Wars sont de retour et jusqu’au 3 septembre, ils sont gratuits.

C’était une décision étrange à l’époque, en juin, quand EA a créé les quatre jeux de GOG, le foyer naturel du jeu sur PC pour les classiques anciens. Alors que les Ultima Underworlds et Syndicate restaient sur leur propre magasin Origin maudit, Syndicate Wars de 1996 n’était – et n’est toujours – pas. Cela signifiait que l’opus magnum Bullfrog n’était disponible à l’achat nulle part.

De toute évidence, cela indique un problème persistant avec le maintien des bibliothèques d’éditeurs, où l’accès aux jeux classiques est à la merci du caprice mercuriel des méga-corps géants, qui sont beaucoup plus intéressés à déplacer des copies de leurs derniers que d’assurer la survie de ceux qui apporter au mieux un filet de profit. C’est donc certainement une bonne nouvelle qu’EA ait semblé faire volte-face et renvoyer les jeux dans au moins une boutique numérique.

C’est encore mieux qu’ils soient actuellement gratuits (ce que bien sûr tout jeu de plus de 25 ans devrait être de toute façon, selon toute mesure raisonnable d’une société qui fonctionne). Si vous ne l’avez pas encore fait, cela vaut certainement la peine de jouer à l’un des quatre jeux, bien qu’avec un avertissement préalable qu’ils sont tous, bien sûr, extrêmement datés.

Ultima Underworld II : Labyrinth Of Worlds est un jeu particulièrement important pour moi, étant le tout premier jeu auquel j’ai joué sur un PC, en 1993. Quelle façon d’entrer dans un nouveau format, avec un jeu créé par Looking Glass, ceux qui continuerait à créer deux Thiefs, deux System Shocks et Deus Ex (sûrement le meilleur record de tous les développeurs ?). Il est certainement choquant de se rendre compte que ces jeux n’offrent pas un look de souris gratuit, ce qui prend certainement un certain temps pour s’y habituer. Mais faites-le et vous verrez comment Warren Spector, Paul Neurath, Doug Church et al. la franchise.

Le Syndicat de 1993 est probablement encore plus significatif et important pour le développement du jeu moderne. Créé par Bullfrog à son apogée – le studio inventant des genres à presque chaque sortie – c’était un jeu de stratégie isométrique, avec des combats tactiques en temps réel, se déroulant dans un avenir dystopique et satirique. C’était sombre, intelligent et donnait le ton pour des décennies de jeux à venir. Quelque chose de poussé encore plus loin avec Syndicate Wars en 1996, une véritable suite qui a conservé les éléments de base, mais qui se déroule 95 ans plus tard.

Ce serait une pure folie de ne pas récupérer les quatre jeux gratuitement pendant que vous le pouvez. Ils sont si vieux que vous les ferez travailler même sur les ordinateurs portables les plus merdiques, et parce qu’ils sont sur GOG (pour tous leurs autres problèmes), ils sont sans DRM, vous pouvez donc les installer où vous le souhaitez. Et on ne sait pas quand EA pourrait les reprendre sans raison.