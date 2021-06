Quatre détenus se sont évadés de la prison du Texas à l’aide de mannequins : DOJ OIG

Les détenus d’une prison fédérale du Texas ont tiré un rapide coup sur les gardiens de prison en s’échappant à l’aide de doubles corporels, à la fois réels et faux.

Selon un récent rapport du Bureau de l’inspecteur général (OIG) du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), quatre personnes ont réussi à s’enfuir et à échapper à la détection du camp de prison satellite du Complexe correctionnel fédéral (FCC) du Federal Bureau of Prisons (BOP). (SPC) à Beaumont, au Texas, pendant plus d’une demi-journée avant même que le personnel ne réalise ce qui s’était passé sous leur nez.

Inspecteur général Michael Horowitz a noté que le DOJ OIG avait dressé le bilan de « plusieurs enquêtes impliquant des évasions de prison » dans un rapport de style lettre adressé au directeur de la BOP Michel Carvajal, un vestige de l’ère Trump et nommé politique qui a été installé à son poste actuel par le procureur général de l’époque Bill Barr en février 2020.

« En tant que directeur, M. Carvajal supervise le fonctionnement de 122 établissements du Bureau des prisons, de six bureaux régionaux, de deux centres de formation du personnel, de 10 établissements sous contrat et de 22 bureaux de gestion de la réintégration en résidence avec la supervision et la gestion d’environ 37 500 employés et environ 151 000 détenus. » Notes bio du gouvernement de Carvajal.

La Maison Blanche Biden n’a, jusqu’à présent, fait aucune volonté publique de remplacer ou d’envisager de remplacer des centaines de personnes nommées par Trump telles que Carvajal.

Dans le rapport, Horowitz se concentre sur la situation dans le camp de travaux forcés à l’extrême sud-est de l’État de Lone Star.

Là, note le BIG du DOJ, les quatre détenus se sont échappés à l’aide de mannequins et en se faisant passer pour eux par d’autres détenus tandis que les gardes continuaient leurs tâches sans aucune connaissance pendant plus de 12 heures.

Le rapport de 5 pages note les détails suivants [emphasis added]:

Les détenus ont finalement été découverts disparus lors d’un décompte debout à 10h00. Nous avons constaté que les portes extérieures des bâtiments séparés au sein du SPC au FCC Beaumont n’étaient pas sécurisées, car elles n’étaient pas verrouillées, n’étaient pas habitées, n’étaient pas équipées de caméras de surveillance, et avaient soit des alarmes qui ne fonctionnaient pas, soit des alarmes qui pouvaient être manipulées par les détenus, même pendant les périodes où les détenus n’étaient pas autorisés à se déplacer librement dans le SPC, comme pendant les dénombrements et la nuit. De plus, on nous a dit que les détenus placent parfois des mannequins dans leur lit ou se placent physiquement dans d’autres lits de détenus pendant le dénombrement des détenus. Nous avons constaté que les portes non sécurisées permettent aux détenus de se déplacer librement à l’intérieur du CPS même lorsqu’ils n’y sont pas autorisés et, par conséquent, leur permettent à la fois de se faire passer pour d’autres détenus pendant les dénombrements et de s’échapper du CPS.

“On nous a dit que tant que les détenus retournent dans leur bâtiment et leur couchette assignés avant que les agents correctionnels ne procèdent au décompte des détenus debout, ils peuvent échapper au SPC sans être détectés”, poursuit le rapport.

Aucun des détenus ou geôliers en question n’a été identifié nommément dans le rapport. Le nombre de mannequins et de doubles corporels réels n’était pas non plus spécifié. Le rapport ne mentionnait pas non plus comment les détenus étaient capables de construire des mannequins de la taille du corps à l’insu du personnel ou de l’administration pénitentiaire.

Les détenus ont finalement été découverts disparus après un « décompte matinal » des prisonniers le lendemain de leur évasion.

« Le BIG a en outre constaté que les risques de sécurité identifiés ci-dessus augmentent le risque que les détenus apportent de la contrebande dans les FPC et les SPC », note le rapport. « On nous a dit que deux des détenus qui se sont échappés du SPC du FCC Beaumont ont quitté l’établissement pour se procurer de la contrebande. »

Le BIG du DOJ s’est arrêté avant d’attribuer toute sorte de blâme formel ou de suggérer toute sorte de sanction ou de punition pour les agents du gouvernement qui ont été dupés par les évadés.

Horowitz explique le raisonnement de l’agence :

L’enquête du BIG au FCC Beaumont n’a pas étayé les allégations selon lesquelles les agents correctionnels auraient violé la politique, car (1) les preuves ont montré que les détenus qui se sont évadés peuvent avoir d’autres détenus se faisant passer pour eux ou placé des mannequins dans leurs lits pour tromper les agents correctionnels pendant les dénombrements nocturnes ; et (2) la preuve a montré que les agents correctionnels se sont probablement conformés à la politique du BOP et de la FCC Beaumont lorsqu’ils ont effectué les dénombrements de nuit.

Lisez le rapport complet ci-dessous :

