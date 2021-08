Quatre erreurs défensives des Dodgers qui seraient impardonnables dans des matchs serrés

Les Dodgers ont remporté la série des Mets de New York et c’est la saveur riche qui reste. Mais cela vaut la peine de faire une analyse des erreurs défensives de dimanche, qui, à un jeune âge, auraient coûté plus qu’une frayeur.

Nous avons commencé avec Will Smith. Première entrée. Avec un retrait, Brandon Nimmo était au milieu. Pete Alonso se connecte en douceur et Will Smith le ramasse et décide de lancer au troisième, retirant facilement le deuxième de la manche au début.

Erreur mentale Will Smith jetant au troisième @Dodgers – Bartman (@ Bartman51) 15 août 2021

C’est la deuxième fois que Will choisit de lancer à la troisième dans le mauvais sens. En fait, dans la première manche, gagnant par trois, le jeu a été annulé.

Pete Alonso atteint le choix d’un joueur défensif, aligné par le receveur Will Smith. Brandon Nimmo à la 3e. Bas du 1er | 1 sur # LADvsNYM – Dodgers Nation (@DodgersNation) 15 août 2021

Jake Reed bat Jonathan Villar à la deuxième place. Un sur le plateau. Roletazo sur le deuxième que Corey Seager capture, Villar ne lui permet pas d’être touché et passe au troisième. Seager après avoir perdu un temps précieux jette au premier.

Jake Reed atteint le choix d’un joueur défensif, aligné par l’arrêt-court Corey Seager. Jonathan Villar à la 3e. Bas du 4e | 1 sur # LADvsNYM – Dodgers Nation (@DodgersNation) 16 août 2021

Résultat, tous immobiles et coureur en troisième. Mouvement chanté. Il suffisait d’écarter avec aisance le coureur le plus éloigné.

Les deux autres, moins mentales et plus physiques, mais ont à voir avec l’adaptation de Trea Turner à son nouveau poste. Comme l’étoile, les erreurs diminueront jusqu’à ce qu’elles disparaissent mais en attendant il faut surmonter une différence de quatre jeux. Il faut tourner très bien pour revenir en arrière.

Dans des parties de 14 courses avec Max Scherzer au lancer, on peut se permettre de rater. Sur les 36 matchs joués décidés par une course, comme les playoffs sont généralement serrés, ces erreurs mentales coûtent souvent cher. Et ils sont payés avec un retour gratuit à la maison.