QUATRE-EVER Brandy | Chapitre 23

Cette semaine, Black Girl Songbook vous propose un épisode extra-spécial mettant en vedette la voix de génie de Brandy. L’animatrice Danyel Smith est rejointe par la talentueuse chanteuse elle-même pour discuter de son émission à succès Queens, de sa carrière derrière la caméra et le micro, le 24e anniversaire de son rôle de Cendrillon et son seul souhait pour sa carrière de jeune fille. Et bien sûr, Brandy parle du fort lien de fratrie entre elle et son jeune frère Ray J.

Hôte : Danyel Smith

Invités : Brandy

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

Réservation invité : Allyson Turner

Consultant en histoire : Taj Rani

Conception sonore : DJ Steve Porter

Supervision de la production : Juliet Litman, Tunde St. Matthew-Daniel

S’abonner: Spotify