Quatre façons de recharger votre iPhone plus rapidement

Si vous avez regardé une publicité pour smartphone ces dernières années, vous connaissez probablement déjà les vitesses de charge audacieuses que certains appareils vantent. Les smartphones Android comme le Xiaomi Mi 10 Ultra promettent 25% en seulement trois minutes, et le Nord 2 5G de OnePlus peut recharger votre téléphone en seulement 30 minutes. À l’autre extrémité du spectre, cependant, les vitesses de charge de l’iPhone sont restées à peu près les mêmes au cours des dernières années.

Au lieu de proposer des options de charge scandaleuses, Apple a plutôt choisi de s’en tenir aux 50 pour cent éprouvés en une demi-heure, une vitesse de charge qui existe depuis l’iPhone 8 de 2017. Bien que ces vitesses soient parfaitement assez rapides pour la plupart, certains utilisateurs là-bas, vous voudrez peut-être tirer un peu plus de vitesse de leur chargeur. C’est pourquoi nous décomposons quatre façons d’augmenter la vitesse de chargement de votre iPhone.

Comment augmenter la vitesse de chargement de l’iPhone

Le câble Lightning du chargeur Anker pour iPhone 11 est branché. Source de l’image: Amazon

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la vitesse de charge intégrée de l’iPhone n’a pas beaucoup changé depuis la sortie de l’iPhone 8, il y a plus de quatre ans. Bien qu’il n’y ait aucune modification logicielle que vous puissiez apporter pour augmenter la vitesse de charge de votre iPhone, vous pouvez optimiser le matériel qu’il utilise pour recharger votre batterie. Cela augmentera à son tour la vitesse de charge globale de votre iPhone et vous donnera un peu plus d’autonomie en moins de temps.

Obtenez un chargeur rapide

Il existe de nombreux chargeurs qui se classent parmi les chargeurs rapides. Bien que tentant, vous voudrez éviter la plupart d’entre eux. Bien qu’il fonctionne pour certains téléphones, le matériel utilisé par ces chargeurs n’est pas conçu pour l’iPhone. Au lieu de cela, vous voudrez opter pour des chargeurs prenant en charge PD, un système non exclusif qu’Apple utilise pour les iPhones. C’est un système que d’autres téléphones, comme le Google Pixel 5, ont utilisé, et Apple l’a utilisé pendant des années.

Il existe de nombreuses options pour les chargeurs PD, mais l’un des meilleurs que vous puissiez acheter est en fait l’adaptateur USB-C 20 W d’Apple. Il existe des options plus puissantes, mais l’iPhone n’est pas conçu pour utiliser cette puissance supplémentaire, il est donc gaspillé. Si vous voulez un chargeur rapide, Apple est votre meilleur pari.

Arrêtez d’utiliser les anciens chargeurs iPhone

L’un des changements apportés par de nombreuses entreprises de smartphones ces dernières années est le retrait des chargeurs de l’emballage du téléphone. Bien que ce soit bon pour l’environnement, quiconque possède un iPhone depuis des années a probablement encore un chargeur ou deux qu’il utilise peut-être encore. Si c’est votre cas, nous vous recommandons enfin de jeter ces vieux chargeurs en l’air. Il existe des endroits qui vous permettront de recycler ces choses si vous ne voulez pas produire plus de déchets électroniques.

Les chargeurs plus anciens ne sont pas tout à fait conçus pour fournir la puissance dont votre iPhone a besoin maintenant, et beaucoup d’entre eux dépassent 5 W, ce qui permet un lent filet de jus sur votre téléphone. Vous voudrez passer à un nouveau si vous souhaitez augmenter la vitesse de chargement de votre iPhone.

Ne pas utiliser la recharge sans fil

Une personne plaçant un smartphone sur un chargeur sans fil. Source de l’image : Mariakray/Adobe

Le chargement sans fil peut être pratique, mais ce n’est pas le moyen le plus rapide de charger votre iPhone. Même avec Apple qui conçoit et vend son propre chargeur sans fil, vous n’obtenez toujours pas la charge la plus rapide possible, en particulier sur un iPhone. Les chargeurs sans fil peuvent dégager beaucoup de chaleur excessive, ce que personne ne souhaite.

L’utilisation de chargeurs sans fil sur les nouveaux iPhone 12 ou iPhone 13 ne sera pas très lente, mais si vous utilisez un appareil plus ancien, vous pouvez vous attendre à ce que les choses prennent un peu plus de temps. De plus, Apple a conçu l’iPhone pour contrôler la quantité d’énergie qu’il tire afin de réduire la chaleur et les dommages causés à la batterie de votre téléphone.

Soyez pointilleux sur votre chargeur externe

Le dernier conseil que nous pouvons offrir est d’être pointilleux sur votre chargeur externe. Les batteries externes peuvent être un excellent moyen de recharger votre téléphone lors de vos déplacements. Mais tous les chargeurs externes ne sont pas identiques. Les options sans fil telles que le chargeur MagSafe se chargeront plus lentement, tandis que les solutions filaires utilisant le PD fourniront de solides watts d’énergie à votre appareil. Vous n’allez toujours pas voir les mêmes vitesses de chargement de l’iPhone que certains téléphones Android, mais un pack externe peut aider à éliminer un peu cette inquiétude en vous donnant un accès facile à plus d’énergie de batterie lorsque vous en avez besoin.