Quatre flics qui ont supervisé la mort de George Floyd sont accusés de droits civils ⋆ .

par Shane Trejo, Big League Politics:

Les quatre policiers de Minneapolis qui ont supervisé la mort du criminel en série George Floyd alors qu’il faisait une overdose de fentanyl ont été accusés par le gouvernement fédéral de droits civiques.

Les anciens officiers Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao ont été nommés dans un acte d’accusation non scellé. Chauvin a déjà été reconnu coupable de meurtre tandis que Lane, Kueng et Thao font face à des accusations de l’État. Le gouvernement fédéral veut s’assurer que les hommes sont crucifiés quels que soient les faits de l’affaire.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les amorces de course comme le révérend Al Sharpton sont très satisfaits de cette nouvelle. Il affirme que les accusations «ne l’excusent pas et ne permettent pas à la police d’agir comme si ce qu’elle faisait était un comportement acceptable dans l’exercice de ses fonctions».

«Ce que nous n’avons pas pu leur faire faire dans le cas d’Eric Garner, de Michael Brown à Ferguson et d’innombrables autres, nous les voyons enfin faire aujourd’hui», a déclaré Sharpton.

Big League Politics a rapporté comment Chauvin demande un nouveau procès en raison de la farce qui s’est produite lors du procès initial:

«L’avocat représentant Derek Chauvin a demandé un nouveau procès pour son client, invoquant plusieurs motifs, notamment l’inconduite du jury et l’intimidation extérieure.

L’avocat Eric Nelson a déposé une requête mardi. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire au deuxième degré le mois dernier lors du meurtre de George Floyd en 2020.

Cliquez ici pour lire la motion de quatre pages. Nelson cite l’inconduite du jury, l’énorme publicité avant le procès, l’intimidation extérieure, les «pressions raciales pendant la procédure» et même le défaut de séquestrer correctement le jury comme motifs suffisants pour un nouveau procès.

«L’effet cumulatif des multiples erreurs dans ces procédures a privé M. Chauvin d’un procès équitable, en violation de ses droits constitutionnels», écrit Nelson.

Nelson accuse également l’État du Minnesota d’avoir commis «une inconduite généralisée et préjudiciable à la poursuite […] y compris, mais sans s’y limiter: dénigrer la défense; attestation inappropriée; et ne pas préparer adéquatement ses témoins. »

Big League Politics a récemment écrit deux articles sur les membres du jury Chauvin. La jurée 96 Lisa Christensen a admis aux nouvelles locales qu’elle avait des «sentiments mitigés» à propos du service en premier lieu et qu’elle craignait la colère de la foule si elle et ses pairs votaient pour disculper Chauvin.

Le nouveau système judiciaire prend forme dans l’Amérique diversifiée et multiculturelle. La règle par la foule a remplacé la primauté du droit, et le pays ressemble plus à la Somalie qu’à la terre des libres.

En savoir plus @ BigLeaguePolitics.com