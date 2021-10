Quatre fois merci – AS.com

Merci à Antonio Diaz-Miguel, mon compatriote bien-aimé (l’Alcazar de San Juan n’est qu’à 13 kilomètres d’Herencia) qui Il a su gagner le respect de la NBA avec ses exploits avec l’équipe nationale, au point de tenir les deux premiers quarts à l’équipe galactique des États-Unis lors de la finale olympique de Los Angeles-84. Ses lunettes de taille XXL et l’argent olympique étaient son grand héritage. Merci à Juan Antonio Corbalán d’être professeur sur les terrains, un garde du cerveau qui a fait du basket-ball un sport universitaire. A Madrid et avec l’Espagne il formalisa un commerce appelé « base maître ».

Fernando Martín était le pionnier du basket-ball espagnol dans l’empire américain. Le premier des nôtres qui a osé traverser l’étang pour s’en tenir aux tours américaines, qui à cette époque considéraient les Européens comme des savants avec plus de volonté que de talent. À Portland, il n’avait pas le soutien ou la confiance qu’il méritait, mais a vu le rêve d’être celui qui a brisé une barrière historique s’accomplir par laquelle les frères Gasol et bien d’autres sont entrés plus tard. Fernando, tu seras toujours dans notre mémoire et dans nos cœurs.

ET grâce à Juan Antonio San Epifanio, ‘Epi’. Pendant deux décennies Il nous a montré comment tirer un panier avec une précision scientifique. Quand il s’est levé et a pointé le cerceau, vous n’avez qu’à prier. Participant à l’essor de notre basket dans les merveilleuses années 80. Merci à tous les quatre. Vous êtes Légende.