Quatre gros secrets du Galaxy Z Fold 3 viennent d’être confirmés dans une énorme fuite

Nous suivons les fuites du Galaxy Z Fold 3 depuis des mois maintenant, et nous pensons déjà que nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain combiné pliable de Samsung. Toutes les rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent brossent le même tableau d’ensemble. Le Fold 3 sera plus durable que son prédécesseur, y compris un verre plus résistant pouvant supporter le stylet S Pen. Il fera également ses débuts avec quelques nouvelles technologies pour les appareils pliables. La résistance à l’eau arrive sur le Fold 3, et le combiné sera le premier téléphone de Samsung avec un appareil photo sous l’écran. Mais nous n’avons plus à attendre le grand événement Unpacked de Samsung pour la confirmation de certaines des meilleures rumeurs. Une fuite massive vient de tomber, confirmant toutes les rumeurs de Fold 3 que nous avons vues jusqu’à présent.

La brochure officielle Fold 3 de Samsung a fuité, GizNext mettant tout en ligne. Comme toujours, nous pourrions être à la recherche de faux documents promotionnels. Mais le dépliant est si détaillé qu’il semble peu probable que quelqu’un crée un faux aussi beau.

La fuite de la brochure est notre meilleur aperçu du Fold 3 avant l’annonce du téléphone. Dans ce qui suit, nous allons vérifier les meilleurs «secrets» du pli 3 que la brochure confirme.

Le stylet édition S Pen Fold

La prise en charge du S Pen n’est pas un secret, car Samsung a déjà confirmé la fonctionnalité. La brochure nous dit qu’un stylet spécial édition S Pen Fold arrivera sur le Fold 3.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: stylet S Pen. Source de l’image : GizNext

Durabilité améliorée du Galaxy Z Fold 3

La brochure le confirme. Il s’agit du premier smartphone pliable résistant à l’eau au monde. Le Fold 3 aura un indice IPX8, vous pouvez donc l’utiliser sous la pluie ou même le tremper.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: résistance à l’eau IPX8. Source de l’image : GizNext

Le Fold 3 est également doté de « l’aluminium le plus solide à ce jour » de Samsung. Samsung dit qu’il s’agit d’un cadre léger en aluminium Armor qui constitue l’épine dorsale du combiné pliable. Il est 10 % plus durable pour protéger les parties intérieures de la charnière, comme l’armure.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: Aluminium “Armor” plus solide. Source de l’image : GizNext

Le verre Gorilla Glass Victus de Corning protège l’écran extérieur et le panneau arrière. Le verre peut résister à des chutes allant jusqu’à 2 mètres (6 pieds) et présente une résistance aux rayures 4 fois supérieure à celle de « l’aluminosilicate compétitif ».

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: panneaux Gorilla Glass Victus. Source de l’image : GizNext

Le panneau Ultra Thin Glass (UTG) de deuxième génération du Fold 3 protège l’écran pliable, si cette fuite est correcte. La brochure indique que le nouveau verre UTG comporte une couche de panneau supplémentaire et un film protecteur. Cela rend le nouveau panneau UTG 80% plus durable qu’auparavant.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: Confirmation du panneau UTG de deuxième génération. Source de l’image : GizNext

La caméra sous-écran est réelle

Nous parlons de la technologie Under Panel Camera (UPC) de Samsung depuis janvier. De nombreux rapports ont indiqué que le Fold 3 comporterait un appareil photo sous l’écran, et la brochure confirme tout.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: caméra sous-écran confirmée. Source de l’image : GizNext

Nous examinons ici une caméra sous-écran de 4 mégapixels, selon la brochure. Mais nous ne recherchons pas une expérience d’affichage parfaite. Comme le montre l’image suivante, la zone avec la caméra sera toujours visible dans certains cas. C’est parce que l’écran au-dessus de la caméra a un nombre de pixels inférieur à celui du reste du panneau.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: la caméra sous l’écran est visible. Source de l’image : GizNext

Tous les écrans Galaxy Z Fold 3 prennent en charge le rafraîchissement à 120 Hz

Nous nous attendions toujours à ce que l’écran pliable principal prenne en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais il semble que l’écran du couvercle extérieur soit également un panneau à 120 Hz. La brochure renforce encore l’idée que le Fold 3, aussi cher soit-il, offrira une expérience phare complète.

Fuite de la brochure Galaxy Z Fold 3: tous les écrans prennent en charge le rafraîchissement à 120 Hz. Source de l’image : GizNext

La fuite de la brochure ne mentionne pas le prix ou la date de sortie du Fold 3. Mais Samsung confirmera tout cela bien assez tôt.

