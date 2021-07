Quatre hacks pour que la génération Z change efficacement de cap financier

in

Pour la génération qui est née à l’ère de la technologie et de l’information, il est presque impératif d’utiliser la technologie pour investir avec succès.

Voici une personne qui aime rouler sur la voie rapide mais qui choisit d’y aller doucement. Il aime prendre des risques mais n’aime pas le jeu. Il est prêt à travailler dur, mais refuse de travailler le week-end. Il aime suivre les tendances de la mode et de la nourriture, mais ne fera pas de folies sur les costumes et le bon vin. Il a un profil Tinder actif mais est en quête du véritable amour.

Si ces attributs semblent liés, il y a de fortes chances que vous apparteniez à la puissante Gen-Z – la génération chargée de la part du lion des responsabilités dans la construction du monde pendant une grande partie du siècle.

Pour la génération confortablement nichée entre les priorités induites par FOMO et YOLO, la prise de décision n’est pas facile. Et pas lorsqu’il s’agit de prendre des décisions financières.

Alors que la génération devra porter son poids et prendre des décisions financières prudentes en cours de route, voici quelques trucs et astuces qui simplifieront la vie au moins du point de vue de la gestion des investissements.

La technologie est ce que la technologie fait

Né à l’ère de l’information, vous pourriez être tenté d’utiliser toutes les informations disponibles gratuitement pour vous lancer directement dans les décisions d’investissement, ne le faites pas ! À moins que vous ne souhaitiez vous engager à apprendre l’art et la science qu’est l’investissement, il est dans votre intérêt d’accepter les conseils de professionnels soit directement, soit des applications numériques qu’ils gèrent.

S’il s’agit de votre premier investissement et que vous pensez avoir repéré une opportunité sous-estimée, il peut s’agir de l’un des trois cas suivants : vous êtes un génie ou l’opportunité n’est pas sous-estimée ou, comme dans la plupart des cas, ce n’est pas une opportunité.

Automatisez les bonnes choses

La génération Z est dotée de la commodité dans toutes les activités, de la livraison à domicile de la nourriture à la possibilité de l’acheter avec une franchise automatique « EMI sans frais » de la banque après un mois. Si le remboursement des IME sans frais et des frais d’abonnement aux applications de divertissement peut être automatisé, il n’y a aucune raison de ne pas pouvoir faire de même avec les investissements.

Une astuce utile consiste à s’engager dans un plan d’investissement mensuel dans un fonds commun de placement ou tout autre instrument offrant cette possibilité et à définir la date de prélèvement automatique à une date antérieure à laquelle les dépenses liées au mode de vie commencent à grignoter votre compte.

Sachez que la plupart des banques imposent une pénalité en cas d’échec d’un prélèvement automatique en raison d’un solde insuffisant. La meilleure façon d’investir et d’éviter la pénalité est de fixer le montant suffisamment juste pour vous laisser suffisamment à dépenser et de vous assurer de ne pas dépenser de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre. Ne vous découragez pas si le montant que vous pouvez investir est trop faible ; cela contribuera à vous de manières au-delà monétaire.

L’autodiscipline est la meilleure forme de discipline

Pour la génération qui aime mettre des affiches sur le fait d’aller vite et de casser les choses, la discipline est plus une question d’engagement que de règles. En ligne, juste pour garder le contrôle, il est conseillé d’investir dans des produits avec un lock-in. Vous n’avez pas besoin de rechercher de très longues périodes de blocage, mais juste assez pour vous dissuader de puiser dans vos investissements pour cet achat impulsif. Mettez-y l’argent de votre engagement à long terme.

Il est naturel de s’inquiéter d’une situation « j’ai besoin d’argent pour une urgence » ; pour cela, vous devez investir séparément dans un instrument différent qui présente un faible risque, un rendement optimal et une liquidité élevée.

L’investissement à long terme n’est pas égal à l’investissement dormant

Bien que vous deviez toujours investir sur le long terme, il est presque impératif que vous soyez également bien informé des développements qui ont un impact sur vos investissements.

Si vous êtes une personne impulsive, il vaut mieux ignorer cette astuce. Il est presque plus probable que vous feriez mieux de ne pas revoir vos investissements (en particulier les produits liés aux marchés des capitaux) si vous succombez à un comportement impulsif. Mais si vous pouvez garder un œil sur le portefeuille et résister à l’envie d’agir sauf si nécessaire, il est fortement recommandé de définir une fréquence de revue de portefeuille fixe ainsi que des paramètres d’évaluation et des règles de prise de décision.

Il est normal d’être impatient pour votre livraison de nourriture, mais ne portez pas la même vertu à investir. Vous ne voulez pas que vos investissements aient des saveurs extrêmes comme la restauration rapide ; vous voulez qu’il soit délicieux mais sain comme un repas gastronomique – et les préparations de repas gastronomiques prennent du temps. Soyez efficace et pas pressé de bâtir vos finances.

par, Nirav Karkera, responsable de la recherche, Fisdom

