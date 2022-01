Quatre IIT, dont Delhi et Madras, ont de nouveaux directeurs

Alors que le professeur de l’IIT-Bombay Rangan Banerjee a été nommé prochain directeur de l’IIT-Delhi, le professeur de l’IIT-Madras V Kamakoti a été nommé directeur de l’IIT-Madras, ont-ils déclaré.



Les directeurs des instituts indiens de technologie (IIT) de Delhi, Madras, Mandi et Indore ont été nommés lundi, selon des responsables.

Kamakoti a conçu le premier microprocesseur indien « SHAKTI ».

Laxmidhar Behera, professeur de génie électrique à l’IIT-Kanpur, a été nommé directeur de l’IIT-Mandi et Suhas Joshi, professeur de génie mécanique et doyen des anciens et des relations d’entreprise à l’IIT-Bombay, a été nommé le prochain directeur de l’IIT-Indore , ont déclaré les responsables.

