Quatre introductions en bourse pour frapper les marchés la semaine prochaine ; les entreprises envisagent Rs 9,123 crore

Jusqu’à présent cette année, 17 entreprises ont lancé des introductions en bourse pour augmenter Rs 17 503 crore.

Le marché des introductions en bourse se remet sur les rails après une accalmie de deux mois, avec quatre sociétés lançant leurs premières ventes d’actions la semaine prochaine pour augmenter collectivement 9 123 crores de roupies.

La dernière offre publique initiale (IPO) était celle de Macrotech Developers (anciennement Lodha Developers), qui a ouvert ses portes du 7 au 9 avril.

Shyam Metalics and Energy Ltd et Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) lanceront leurs introductions en bourse lundi, tandis que le Krishna Institute of Medical Sciences et Dodla Dairy seront ouverts à la souscription publique mercredi, selon des informations avec des échanges.

En outre, Clean Science & Technology prévoit d’atteindre les marchés primaires au cours de la première semaine de juillet 2021 avec une IPO de 1 500 crores de roupies, tandis qu’India Pesticides devrait publier son émission publique ce mois-ci ou juillet, Yash Gupta, Equity Research Associé chez Angel Broking, a déclaré.

« Les marchés boursiers regorgent de liquidités et la participation des détaillants atteint un niveau record. Il est difficile d’imaginer un meilleur délai pour les petites et moyennes capitalisations afin de lever des fonds publics. Il est donc tout à fait naturel pour les entreprises d’exploiter le marché des introductions en bourse », a déclaré Naveen Kulkarni, directeur des investissements chez Axis Securities.

Les sociétés lèvent des fonds pour rembourser leur dette, financer les dépenses en capital requises et pour les besoins généraux de l’entreprise.

L’introduction en bourse de Rs 5 550 crore du fabricant de composants automobiles Sona Comstar comprend une nouvelle émission d’actions d’un montant de Rs 300 crore et une offre de vente (OFS) totalisant jusqu’à Rs 5 250 crore par l’actionnaire vendeur Singapore VII Topco III Pte Ltd, une filiale de la Groupe Blackstone Inc.

L’émission, avec une fourchette de prix de Rs 285 à 291 par action, s’ouvrira le 14 juin et se clôturera le 16 juin.

L’introduction en bourse de Rs 909 crore de Shyam Metalics and Energy Ltd, principale société intégrée de production de métaux, consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 657 crore et un OFS à hauteur de Rs 252 crore par les actionnaires existants.

La fourchette de prix a été fixée à Rs 303-306 par action pour l’introduction en bourse, qui sera ouverte à la souscription publique du 14 au 16 juin.

L’introduction en bourse de l’Institut des sciences médicales de Krishna comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 200 crore et un OFS d’un maximum de 2 35 60 538 actions de la part des promoteurs et des actionnaires existants.

Ceux qui offrent des actions dans l’OFS comprennent General Atlantic Singapore KH Pte Ltd, Dr Bhaskara Rao Bollineni, Rajyasri Bollineni et Bollineni Ramanaiah Memorial Hospitals.

La société a fixé une fourchette de prix de 815 à 825 Rs par action pour sa vente initiale d’actions de trois jours, qui se terminera le 18 juin.

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’introduction en bourse devrait atteindre 2 144 crores de Rs.

L’introduction en bourse de Dodla Dairy comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 50 crore en plus d’un OFS d’un maximum de 1 09 85 444 actions par TPG Dodla Dairy Holdings Pte Ltd, Dodla Sunil Reddy, Dodla Deepa Reddy et Dodla Family Trust.

La principale entreprise laitière du sud de l’Inde a fixé un prix par tranche de 421 à 428 Rs par action pour sa vente initiale d’actions, qui ouvrira à la souscription publique le 16 juin et se terminera le 18 juin.

À l’extrémité supérieure du prix d’émission, l’introduction en bourse devrait rapporter Rs 520 crore.

Les actions de ces sociétés seront cotées sur BSE et NSE.

Selon Angel Broking’s Gupta, ce sera une très bonne opportunité pour les investisseurs particuliers de gagner de l’argent grâce aux gains de cotation dans un laps de temps très court.

En dehors de cela, des sociétés telles que Utkarsh Small Finance Bank, Glenmark Life Sciences, Rolex Rings et Seven Islands Shipping ont reçu le feu vert de Sebi pour lancer l’introduction en bourse.

De plus, environ 26 sociétés attendent l’approbation de Sebi pour lancer la première vente d’actions, selon les données de Sebi.

Sandeep Bhardwaj, PDG de la vente au détail chez IIFL Securities, a déclaré que la grande histoire de l’introduction en bourse de FY21 se poursuivrait pendant FY22. Il y a suffisamment de liquidités dans le système et un fort appétit des investisseurs pour les émissions primaires. « De plus, la pandémie a réinitialisé les entreprises dans tous les secteurs et de nombreux secteurs en croissance chercheront à exploiter les marchés », a-t-il ajouté.

