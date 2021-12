Quatre joueurs de Grenade testés positifs au coronavirus

30/12/2021 à 15h10 CET

.

Grenade a annoncé ce jeudi quatre cas positifs de coronavirus parmi ses joueurs, dont trois appartenant à l’équipe première et un quatrième à la filiale, après les tests d’antigène et PCR effectués mercredi au retour de l’équipe à l’entraînement après les vacances de Noël. .

Le groupe qui dirige Robert Moreno Il a repris le travail mercredi individuellement en attendant les résultats des tests que tous les membres de l’équipe ont subis, après avoir passé six jours de vacances.

Grenade a indiqué dans un communiqué que « quatre positifs de joueurs professionnels ont été détectés », un correspondant à un footballeur de la filiale et trois à des membres de l’équipe première, sans révéler leur identité.

Tous sont « isolés et en bonne santé, attendant de pouvoir rejoindre leurs collègues », a-t-il ajouté dans sa note.

Grenade a mis ces cas « à la connaissance de la Liga et des autorités sanitaires, et a scrupuleusement suivi les protocoles sanitaires pour garantir toutes les mesures de sécurité de l’équipe et du staff technique ».

Le reste de l’équipe continue ce jeudi avec la préparation du match de dimanche contre Elche, correspondant à la dernière journée du premier tour de LaLiga Santander, avec une double séance de travail déjà en groupe.