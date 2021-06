Quatre joueurs d’Elche seront libérés du club ce mercredi

29/06/2021

Act à 11:32 CEST

.

La tenue franjiverde revient au travail le 5 juillet et il y a beaucoup à décider et à planifier pour la saison prochaine. Pour le moment, le club d’Elche n’a pas renforcé ses rangs, et ce sont quatre joueurs qui seront désengagés dès demain 30 juin : Dani Calvo, Antonio Barragán, Nuke Mfulu et Víctor Rodríguez.

Barragan, avec 27 parties jouées, et Dani Calvo, avec 23, ont joué un grand rôle au cours de la saison, en particulier dans la dernière ligne droite du championnat, etl’intention du staff technique est de compter sur eux, mais les deux acteurs n’ont pas encore reçu de proposition concrète pour continuer dans l’entité.

D’autre part, Victor Rodriguez Oui Mfulu, qui faisaient partie de l’équipe qui a obtenu la promotion en premier, n’ont pas reçu d’offre de renouvellement, ils ne continueront donc pas dans l’entité.

Quant au colombien Johan mojica, prêté par Gérone, le club a jusqu’au 30 juin pour exécuter une option d’achat qui, sauf surprise, ne sera pas efficace car considéré comme coûteux, tandis que, Elche, Oui maintient son intérêt à continuer une année de plus avec le gardien argentin Paulo Gazzaniga, libre après avoir quitté Tottenham.

La pré-saison d’Elche commence la semaine prochaine et toutes les négociations doivent avoir l’approbation du plus grand actionnaire, l’Argentin Christian Bragarnik, qui est celui qui donne le rythme de toutes les négociations.