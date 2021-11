Quatre joueurs du Bayern confinés par un positif au Covid-19

11/09/2021 à 12h00 CET

Cinq joueurs de l’équipe de football allemande ont été confinés dans la concentration de l’équipe entraînée par Hans Flick. La équipe nationale allemande annulé l’entraînement prévu ce mardi – avant le match de jeudi contre Liechtenstein– en raison d’un cas de coronavirus chez l’un des joueurs.

Selon le journal Bild, le joueur qui aurait été testé positif est Niklas Süle, le défenseur central du Bayern Munich. De plus, quatre autres joueurs ont été mis en quarantaine, bien qu’ayant été testés négatifs, car ils sont considérés comme des contacts directs avec le défenseur central allemand. Serge Gnabry, Jamal Musiala et le non vacciné Joshua Kimmich (26), plus Karim Adeyemi de Salzbourg.

L’équipe allemande Vous avez déjà obtenu votre qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, et doivent jouer jeudi contre le Liechtenstein et dimanche contre l’Arménie pour clore une phase de qualification dans laquelle ils n’ont renoncé qu’à une seule défaite.

Kimmich a suscité la polémique pour ne pas vouloir se faire vacciner

Joshua Kimmich, a suscité une polémique il y a quelques jours dans son pays pour n’ont pas encore été vaccinés contre le coronavirus et ont expliqué publiquement qu’il ne l’a pas fait parce qu’il a des doutes, parce que, selon lui, il n’y a pas assez d’études sur les effets à long terme.

Kimmich n’a pas exclu de se faire vacciner bientôt, mais ses déclarations ont soulevé des inquiétudes à l’intérieur et à l’extérieur du football quant à savoir si elles pourraient servir de munitions aux mouvements anti-vaccins. Reste à savoir si Kimmich est évoqué à cet égard après avoir été contraint à la quarantaine, et si l’intention de se faire vacciner est reconsidérée.