Quatre joueurs du Bayern Munich Frauen prêts pour les JO de Tokyo

Le Bayern Munich Frauen sera représenté par quatre joueurs aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Malheureusement, aucune de ces joueuses ne portera le maillot de l’Allemagne, car elles n’ont pas réussi à se qualifier pour ce tournoi lors de la dernière Coupe du monde féminine.

La Suède aura Hanna Glas et la nouvelle recrue Sofia Jakobsson. Les Pays-Bas mettront en vedette Lineth Beerensteyn. Le capitaine du Japon sera la nouvelle recrue du Bayern, Saki Kumagai.

Le tournoi est également jonché d’anciens joueurs du Bayern.

Australie: Emily Gielnik

Japon: Mana Iwabuchi

Pays-Bas: Stefanie van der Gragt, Vivianne Miedema, Jill Roord

Nouvelle-Zélande: Ali Riley

Suède: Amanda Ilestedt, Fridolina Rolfö

États Unis: Kristie Mewis

Le tournoi féminin est assigné aux groupes E, F et G. Pourquoi ? Parce que le CIO classe le tournoi masculin dans les groupes A, B, C et D. Ils n’ont pas non plus étendu le tournoi féminin à 16 équipes pour égaler le tournoi masculin. Allez, CIO.

Le tournoi olympique s’étendra du 21 juillet au 6 août. La Frauen Bundesliga ne commencera que le 27 août.

Phase de groupes

Groupe E

Canada, Chili, Grande-Bretagne, Japon

Groupe F

Brésil, Chine, Pays-Bas, Zambie

Groupe G

Australie, Nouvelle-Zélande, Suède, États-Unis