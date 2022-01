Quatre joueurs du Bayern Munich testés positifs pour COVID, rateront le début de l’entraînement

Le Bayern Munich a annoncé que quatre joueurs et un entraîneur adjoint ont été testés positifs pour COVID et manqueront le début de l’entraînement le 3 janvier. Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards et Dino Toppmöller sont tous isolés à la maison.

D’après la mise à jour du Bayern, il semble que le trio Neuer, Coman et Tolisso ait attrapé le virus pendant ses vacances d’hiver dans différents pays. Neuer était aux Maldives, Coman était à Dubaï et Tolisso était en France.

La formation pour le Rückrunde devait commencer le 2 janvier, mais en raison des nouvelles mesures d’hygiène améliorées, la formation commencera le 3 janvier avec tous les joueurs, entraîneurs et personnel des coulisses subissant un test PCR.

On ne sait pas encore combien de temps ces joueurs manqueront. Tout dépendra de combien de temps ils ont été testés positifs et si la Bundesliga s’en tiendra à l’absence de deux semaines pour les tests positifs. Les ligues sportives du monde entier, en particulier aux États-Unis, ont modifié leurs politiques pour tester moins et mettre en quarantaine plus rapidement.

Il ne serait cependant pas choquant de voir ces quatre joueurs manquer le match du 7 janvier contre le Borussia Mönchengladbach.