Quatre jours de télétravail par semaine réduiraient la pollution de 10 %

24/09/2021 à 12:10 CEST

La mise en place du télétravail deux, trois ou quatre jours par semaine permettrait de réduire les niveaux de dioxyde d’azote (NO2), principal polluant lié aux émissions du trafic, respectivement de 4 %, 8 % et 10 %. C’est la principale conclusion d’une étude réalisée par l’Institut des sciences et technologies de l’environnement de l’Université autonome de Barcelone (ICTA-UAB).

L’étude analyse les données obtenues au moyen d’un modèle de qualité de l’air, ainsi que les mesures des stations XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica) installées dans le Zone métropolitaine de Barcelone, pendant la période de restrictions de mobilité obligatoires pendant le confinement COVID-19.

Les restrictions de mobilité dues à la pandémie ont contraint de nombreuses personnes à travailler à domicile, augmentant ainsi le télétravail et améliorant la qualité de l’air dans les villes. Partant de cette situation exceptionnelle, les chercheurs du projet URBAG à l’ICTA-UAB ont réalisé une étude pilote à grande échelle qui permet de réfléchir aux enseignements tirés du confinement en matière de réduction de la pollution de l’air.

Tenant compte du fait que 85 % de la main-d’œuvre de la zone métropolitaine de Barcelone est dédiée au secteur des services et qu’environ 40 % de tout le trafic de véhicules privés est lié au travail, les chercheurs ont défini trois scénarios socio-professionnels différents basés sur une semaine de deux , trois ou quatre jours de télétravail, et étudié l’évolution de la pollution à l’aide d’un modèle de qualité de l’air pour chacune de ces hypothèses.

Le premier scénario envisage une augmentation du télétravail deux jours par semaine, ce qui réduirait les émissions liées au trafic de 5 % et, par conséquent, les niveaux de NO2 de 4 %. Ce scénario suppose une baisse de 12,5 % des déplacements professionnels, si 20 % des travailleurs du secteur des services choisissent cette option.

Un deuxième scénario consistant à trois jours de télétravail il réduirait les émissions de 10 % et les niveaux de NO2 de 8 %, ce qui réduirait les déplacements professionnels de 25 %. Pour ce faire, 30 % de la main-d’œuvre du secteur des services devrait se prévaloir de cette option.

Un troisième scénario réduirait les émissions du trafic de 15 % et, par conséquent, les niveaux de NO2 de 10 %, si 40 % des employés du secteur des services télétravaillaient quatre jours par semaine, réduisant leurs déplacements de 37,5%.

La recherche a été conçue en collaboration avec l’équipe d’Anthesis Lavola, une entreprise possédant une vaste expérience dans la planification de la mobilité urbaine et durable, et s’est basée sur les rapports de mobilité publiés par l’Autorité métropolitaine des transports de Barcelone.

Stationner 45% des voitures à Barcelone réduirait les émissions de 25%

Des scénarios supplémentaires ont également été définis combinant la réduction de la mobilité personnelle et professionnelle en plus du télétravail, pour répliquer les comportements observés lors des phases sévères de confinement du COVID-19. Les chercheurs concluent qu’une situation de « confinement léger » avec une réduction de 45 % des véhicules privés utilisés pour les déplacements professionnels réduirait les émissions du trafic de 25 %.

Ce scénario serait réalisé avec une semaine de travail à distance de quatre jours et une réduction de 15 % des autres déplacements liés au travail. De plus, l’enseignement en ligne permettrait d’éviter 20 % de l’utilisation des véhicules privés et les transports vers les magasins seraient réduits de 30 %.

Depuis cinq ans, les concentrations moyennes annuelles de NO2 ont dépassé à plusieurs reprises les valeurs maximales admissibles dans certaines des stations de surveillance de Barcelone, provoquant par conséquent des milliers de décès prématurés associés.

Ainsi, la chercheuse ICTA-UAB et auteure principale de l’étude, Alba Badia, rappelle que “L’application de ce dernier scénario pourrait être viable et réaliste en période de forte contaminationcar il est simplement basé sur la maximisation du télétravail et la réduction des autres déplacements et achats liés au travail.

Etude de référence : DOI : 10.1038 / s42949-021-00037-7

Cela peut vous intéresser : La pollution cause 15% des décès en Espagne