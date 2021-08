(Photo . / Kurt Schlosser)

Forbes a publié son sixième classement annuel Cloud 100 des meilleures entreprises de cloud privé au monde, et quatre startups de grande valeur de la région de Seattle se sont classées dans le top 50.

Tanium, Outreach, Icertis et Highspot ont tous fait partie de la liste qui a classé les entreprises en fonction de la croissance, des ventes, de la valorisation et de la culture, ainsi qu’un score de réputation. Les quatre licornes étaient en bonne compagnie avec d’autres sur la liste, affichant de gros chiffres, dont Stripe, n ° 1 sur la liste des startups les plus valorisées aux États-Unis avec 95 milliards de dollars.

Forbes a déclaré que 17 entreprises de la liste 2020 sont devenues publiques l’année dernière, et 29 nouveaux arrivants ont fait la liste 2021.

Voici les détails sur les quatre entreprises de la région de Seattle :

Tanium : N° 18. Fondée en 2007, Tanium, basée à Kirkland, dans l’État de Washington, a déménagé son siège social de la région de la baie de San Francisco en 2020 et est immédiatement devenue l’une des plus grandes sociétés technologiques privées de la région de Seattle, du moins en termes de chiffre d’affaires et de valorisation. La société de cybersécurité emploie 2 000 personnes, est dirigée par le PDG Orion Hindawi et a une valorisation de 9,2 milliards de dollars. Tanium a levé 150 millions de dollars en janvier.

Portée : N ° 38. La startup de vente de logiciels de Seattle a triplé sa valorisation en un an, atteignant 4,4 milliards de dollars grâce à un nouveau financement de 200 millions de dollars en juin. Dirigée par le PDG Manny Medina, Outreach emploie 872 personnes et est l’une des entreprises les plus appréciées de la région.

Icerits : N ° 44. La startup basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a levé 280 millions de dollars depuis sa création en 2009, avec une valorisation actuelle de 2,8 milliards de dollars. La société, dirigée par le PDG Samir Bodas, vend des logiciels de gestion de contrats dans 90 pays. L’idée est d’aider les entreprises à suivre les accords avec les fournisseurs et les clients, et à négocier de meilleurs contrats en mettant en évidence des moyens d’économiser de l’argent ou d’aller plus vite. Icertis emploie 1 580 personnes. La société a levé 80 millions de dollars en mars.

Point culminant : N ° 46. La startup de logiciels d’aide à la vente, âgée de 9 ans, a levé 200 millions de dollars en février pour également atteindre le statut de licorne, portant sa valorisation à 2,3 milliards de dollars. Dirigé par le PDG Robert Wahbe, Highspot emploie 625 personnes à Seattle, Londres et Munich.