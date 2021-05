Quatre nouveaux renforts arrivent à EXATLON USA

Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

La cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, est à un moment crucial pour chacun des athlètes qui continuent de se donner à fond dans les arènes de la République dominicaine, à ce stade, tout mouvement des guerriers des deux équipes, Célèbre et les concurrents, vous pouvez définitivement changer leur destin et les rapprocher de la gloire ou en éloigner définitivement. Il y a une chose sûre dans ce cinquième volet du concours, c’est que nous avons appris à nous attendre à l’inattendu.

Quatre nouveaux renforts arrivent

Le mardi 25 mai est le jour que de nombreux fans de la compétition attendaient et c’est que quatre nouveaux renforts sont incorporés à Exatlon United States. Ce qui est frappant, c’est que les hommes choisis pour rejoindre le concours en ont déjà l’expérience, mais les femmes n’en ont pas, ce sera un nouveau défi auquel elles seront confrontées à partir du 25 mai.

On a beaucoup parlé de ces renforts et d’éventuels athlètes des éditions précédentes qui se joindraient, et la vérité est que les deux hommes qui se joignent ne sont pas seulement des saisons passées, mais ont également laissé une marque indélébile sur la compétition.

Ce sont les quatre renforts qui arrivent à Exatlon États-Unis

Andoni Garcia

On a beaucoup parlé de l’arrivée éventuelle d’Andoni García à Exatlon United States. Ce retour sur le sable de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète» va donner aux Bleus l’injection d’adrénaline nécessaire pour recommencer à marquer des points et briser ainsi la mauvaise séquence qui les accompagne depuis des semaines.

De nationalité espagnole et à 32 ans, Andoni a commencé son travail de mannequin à l’âge de 18 ans, parallèlement à cela, elle a effectué différentes tâches dans un aéroport. Il se considère comme un perfectionniste, très compétitif et surtout un farceur. C’est un amateur de football, un sport qu’il a pratiqué toute sa vie. Aujourd’hui, il vit dans la ville de Los Angeles avec sa femme et son fils.

Son histoire avec Exatlon est longue, car il a participé à la saison deux, atteignant la finale masculine, et a fait un bref retour dans la saison quatre pour le célèbre “Tournament of Seasons”. Dans cette cinquième tranche, comme prévu, Andoni García revient dans l’équipe Contendientes.

Dania “Nana” Aguillón

A 25 ans, l’athlète mexicaine est une coureuse qui a représenté son pays natal dans différentes compétitions internationales. Telle est sa réputation au sein de sa discipline qu’elle est connue comme «la femme la plus rapide du Mexique».

Dania a commencé sa carrière dans l’athlétisme grâce à son père, passionné de sport et adepte qui a été son entraîneur pendant 7 ans, juste avant que la jeune fille ne déménage dans la ville de Monterrey pour poursuivre ses études professionnelles et poursuivre sa carrière de coureuse.

Chez Exatlon United States, Dania Aguillón arrive au sein de l’équipe Famosos.

Jorge Hugo Giraldo

Un autre visage bien connu d’Exatlon aux États-Unis. Giraldo a commencé à pratiquer la gymnastique à l’âge de 8 ans et sa première compétition professionnelle a eu lieu à l’âge de 13 ans au Brésil. Giraldo a défié tous les stéréotypes de la gymnastique car même s’il était considéré comme un garçon «mince et petit», il a donné à sa Colombie natale la première médaille d’or, ce qui a fait de lui une superstar du pays.

Le champion national a soulevé le drapeau tricolore colombien aux Jeux Olympiques de: Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres 2012, devenant ainsi le premier gymnaste colombien à se qualifier pour les Jeux Olympiques, participant au total à 12 d’entre eux. Il vient à Exatlon États-Unis pour faire partie de l’équipe Famosos.

Wilmarie Negron

Wilmarie est une infirmière portoricaine qui a passé longtemps sur la ligne de bataille contre le COVID-19. Will, comme l’appellent ceux qui la connaissent, est une joueuse passionnée de différents sports tels que le softball, le basket-ball, le volleyball et pratique également le karaté. Il a représenté son Porto Rico natal en Angleterre, où il a reçu deux médailles de bronze pour sa participation à des courses spartiates, un peu dans le style d’Isaiah Vidal, célèbre participant de la quatrième saison.

Son histoire personnelle est vraiment émouvante. Negrón a 5 frères et sœurs et vient d’un foyer très humble, la fille a rencontré son père à 18 ans et aujourd’hui elle est à Exatlon aux États-Unis pour élever le nom des agents de santé.

Bienvenue aux guerriers!

