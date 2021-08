Commerce et investissement

Quatre nouvelles entreprises déclarent avoir ajouté une exposition au GBTC et à l’ETHE alors que la remise en niveaux de gris continue de diminuer

Dans la dernière mise à jour sur les achats institutionnels, plusieurs entreprises ont ajouté une exposition à la crypto au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021.

Comme indiqué pour la première fois par MacroScope, selon les récents documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Ancora Advisors a révélé détenir 13 945 actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et 2 674 actions de Grayscale Ethereum Trust (ETHE).

Ancora, basée à Cleveland, avec 6,2 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion, est un fournisseur de services de conseil en patrimoine familial, de régime de retraite et de gestion des investissements.

Une autre société à rejoindre Ancora est la société d’investissement privée basée à Cleveland, Parkwood, qui a augmenté son exposition à 125 000 actions GBTC, contre 93 000 actions GBTC fin mars. Il a également ajouté 189 275 actions ETHE à son exposition cryptographique.

Boston Private Wealth, qui fait partie du SVB Financial Group (Nasdaq : SIVB), la société mère de la Silicon Valley Bank de 33 milliards de dollars, a déclaré détenir 103 469 actions de GBTC, soit une augmentation de 17,3 % par rapport au premier trimestre. Boston Private Wealth n’a signalé aucun avoir en ETHE.

En plus de cette liste, la société de gestion de patrimoine basée dans l’Illinois, Clear Perspective Advisors, a également déclaré ne détenir que 7 790 actions GBTC.

GBTC est une fiducie de 30,9 milliards de dollars du plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale Investments, qui se négocie actuellement avec une remise de 10,46 %, après avoir reculé par rapport à son sommet de la mi-mai de 21,48 %, selon Bybt. L’ETHE se négocie quant à lui à une décote de 4,72%, après avoir récupéré de 14,34% il y a trois mois.

Bien que de petites exploitations, ces dernières exploitations révèlent que la manie de la cryptographie a commencé à prendre effet et atteint tous les coins du marché traditionnel, petits et grands.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.