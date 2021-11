Quatre nouvelles images révèlent un peu ce que nous verrons dans Downton Abbey 2

La bande-annonce de la suite montre que la famille partira en voyage à l’étranger, ainsi que des scènes pleines de glamour, d’élégance, de fêtes et même d’un mariage, mais dans les nouvelles photos, nous avons plus de scènes qui révèlent un match de tennis entre Bertie Pelham, Lady Edith, Lucy Smith et Tom Branson, qui semblent super sophistiqués et uniformes dans des tons blancs et osseux.

4178_D054_01693-01700_RCC (lr.) Harry Hadden-Paton stars comme Bertie Pelham, Laura Carmichael comme Lady Edith, Tuppence Middleton comme Lucy Smith et Allen Leech comme Tom Branson dans DOWNTON ABBEY : A New Era, une version de Focus Features. Crédit : Ben Blackall / © 2021 Focus Features, LLC (Crédit : Ben Blackall / © 2021 Focus Features, LLC)

Dans une deuxième image, Myrna Dalgleish est montré avec un visage d’étonnement en arrivant à un endroit. Son personnage porte un ensemble en soie vert menthe avec des détails en peluche.

4178_D012_00761_RC Laura Haddock joue le rôle de Myrna Dalgleish et Michael Fox celui d’Andy dans DOWNTON ABBEY: A New Era, une version de Focus Features. Crédit : Ben Blackall / © 2021 Focus Features, LLC (Crédit : Ben Blackall / © 2021 Focus Features, LLC)