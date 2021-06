Quatre observations de la défaite 4-2 de l’Allemagne contre le Portugal lors du tournoi Euro 2020

Servus, Robin Gosens

Robin Gosens a absolument dominé le jeu et est directement responsable d’au moins deux des buts de l’Allemagne. Nelson Semedo n’avait absolument aucun espoir d’arrêter le jeu par le côté gauche de la défense portugaise. Pour toutes les critiques qu’il a légitimement remportées lors du dernier match contre la France, Gosens a repris sa forme d’Atalanta et a absolument fait du Portugal sa muse en dictant tout le jeu sur le côté gauche du terrain jusqu’à son remplacement au milieu de la seconde moitié.

Bonjour, Euro 2020

Die Mannschaft est DOS. Je n’ai jamais été inquiet. J’étais en minorité ici à Bavarian Football Works quand je disais sur notre chaîne slack que l’Allemagne avait plutôt bien joué pendant le match contre la France. Et bien Fergus & INNN, devinez quoi ? Je te l’avais dis! En réalité, l’Allemagne a encore quelques défauts qu’elle doit ajuster si elle réussit une course légitime, mais c’est l’Allemagne que j’ai appris à aimer et qui ressemble beaucoup à son équipe dominante gagnante de la Coupe du monde 2014. Quoi qu’il en soit, si l’Allemagne continue à ce niveau, elle peut très bien être considérée comme un cheval noir pour faire une course en profondeur.

Rapide et furieux

Contrôle allemand lourd, contre-attaques portugaises à gogo, deux buts contre son camp et un but de Ronaldo. Neuf tirs, 59% pour l’Allemagne en première mi-temps. L’Allemagne a touché 30 touches dans la surface du Portugal en première mi-temps, la plupart de toutes les équipes du tournoi. Cette équipe d’Allemagne était en colère et ça se voyait. Bien que toujours vulnérable à la contre-attaque portugaise, l’Allemagne a totalement dominé et contrôlé ce match tout en faisant ressentir au Portugal le même sentiment que l’Allemagne pendant la France, la douleur des buts contre son camp. Les deux buts contre son camp du Portugal aujourd’hui étaient un record pour l’Euro.

Un dépaysement total

Jogi Löw, un retour à la normale serait préférable. Pas plus de ce 3-4-3 parce que non seulement vous n’avez pas le bon personnel pour cela sur le terrain, vous n’avez pas l’équipe pour cela. Antonio Rüdiger et Mats Hummels n’ont pas le rythme pour maintenir une avance de trois contre des équipes plus rapides comme le Portugal et la France. Bien que ce score soit de la plus haute importance pour les chances de qualification de l’Allemagne, il devrait servir d’avertissement à Löw pour qu’il fasse certaines choses.

Premièrement, pour l’amour de Dieu, faites de Joshua Kimmich le n ° 6. Nous comprenons qu’il est un arrière droit d’élite, mais il sert un bien meilleur objectif étant le n ° 6 car il est sans aucun doute le meilleur au monde à ce poste. . Nous ne voyons pas Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski jouer au milieu de terrain offensif, n’est-ce pas ?

Deuxièmement, si Leon Goretzka est en bonne santé, vous devez et je le répète, doit commencez-le comme pivot de milieu de terrain pour Kimmich. Vous voulez un milieu de terrain sain pour protéger votre défense ? Voilà. Le troisième (ou dans ce cas le quatrième) milieu de terrain peut être l’un des İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Kai Havertz ou Thomas Müller.

Troisièmement, Niklas Süle doit absolument être le RB de l’équipe. Il a joué exceptionnellement au cours de la saison sous Hansi Flick au Bayern lorsqu’il a rejoint RB. La défense manque de rythme et en forçant Kimmich à jouer le rôle de RB/RWB, vous limitez sa capacité de jeu central.

Enfin, ne faites pas de Serge Gnabry votre n°9. Mettez-le dehors là où il pourra exhiber son talent. Mettez plus souvent Timo Werner, ou si même nécessaire Kevin Volland car il est vraiment le seul n ° 9 traditionnel sur la liste.