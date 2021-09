Quatre observations de la défaite 7-0 du Bayern Munich contre le VfL Bochum

O’zapft est !

Le meilleur moment de l’année, l’Oktoberfest ! C’était encourageant de voir des supporters dans le stade alors que le Bayern Munich affrontait le VfL Bochum, c’est sûr. Bien que l’Oktoberfest n’ait pas lieu officiellement, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir le vôtre. Le Bayern a pu célébrer un peu seul avec ses jolis maillots uniques et un barrage de buts. Je ne suis normalement pas un fan de la couleur verte dans le mélange de kits du Bayern, mais ces choses sont nettoyer.

La cohésion du Bayern

Le Bayern Munich a regardé bon aujourd’hui. Remarquez, oui, c’est contre le VfL Bochum, mais c’était une clinique absolue. Bochum a presque marqué un but au milieu de la seconde mi-temps après une excellente course, bien que hors-jeu, où il a dépassé Manuel Neuer. Mais à part cette brève lueur d’espoir, le Bayern a tourné en rond autour d’eux. Les statistiques à elles seules sont absurdes : 24 tirs, 15 cadrés avec 70% de possession… c’est dingue.

Joshua Kimmich a marqué deux buts, Robert Lewandowski a marqué, et même notre propre favori de BFW, Eric Maxim Choupo-Moting, s’est impliqué dans le plaisir !

Le Bayern a absolument contrôlé ce match dès le début et ce n’était pas particulièrement serré. Ajoutez à cela la rotation de Julian Nagelsmann dès le début, le Bayern est actuellement en forme de mi-saison. Une chose à noter est la façon dont Marcel Sabitzer s’intégrera dans ce milieu de terrain car tant que Leon Goreztka et Kimmich sont en bonne santé, Sabitzer est une option de banc. Il est talentueux par Leon et Joshua sont le meilleur duo de milieu de terrain dans le monde et ce n’est pas particulièrement proche.

LLEERROOYY JJEENNKKIINNSS

Leroy Sané est peut-être arrivé, les amis. Je sais que ce coup franc est de toute beauté, mais depuis que Nagelsmann l’a déplacé vers la gauche, il n’a été rien de moins que l’ailier d’élite à 100 millions d’euros qu’il était censé être lorsque nous avons passé plus d’un an à nous battre pour son transfert. Je ne suis pas sûr de ce que Nagelsmann dit à Leroy, mais j’espère qu’il continuera à le faire.

Un autre jour, un autre record

Robert Lewandowski semble battre un record tous les deux jours. Cette fois, Lewandowski bat le record de Bundesliga du plus grand nombre de matchs consécutifs à domicile avec un but avec 13. Nous savons tous ce qu’est Lewandowski, mais c’est absurde. Et il n’a fait partie d’aucune des récompenses majeures de l’UEFA la saison dernière ? Oui, bien sûr. Absolument pas le meilleur joueur du monde. Lewandowski est actuellement à sept buts cette saison et s’ouvre déjà entre son plus grand challenger, Erling Haaland du Borussia Dortmund.