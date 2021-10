Quatre observations de la défaite frustrante du Bayern 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt

Le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison en Bundesliga, et qui de mieux que l’Eintracht Francfort pour le faire ? Ce qui a commencé comme un autre match avec un Bayern Munich en forme s’est avéré être un cauchemar alors que Francfort s’en tenait à ses armes et remportait une victoire historique à l’Allianz Arena qui n’était pas complètement imméritée.

La réticence de Julian Nageslmann à tourner

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Nagelsmann a réussi beaucoup de choses ces derniers temps avec le Bayern, mais la rotation de l’équipe n’en fait certainement pas partie. Avoir un noyau fixe de joueurs est de bon augure en termes de renforcement de la chimie des joueurs et de leur familiarité avec le jeu les uns avec les autres. Cependant, la rotation ne doit jamais être prise à la légère car les charges mal gérées reviendront toujours vous mordre le derrière.

Au cours des 4-5 derniers matchs, les seuls domaines de rotation ont été en défense et Serge Gnabry. Nagelsmann a, jusqu’à présent, collé à une composition très rigide et a montré sa réticence à faire tourner ses joueurs.

Des joueurs comme Thomas Müller, Robert Lewandowski, Leroy Sané, Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont commencé sans arrêt. Ils jouent brillamment ensemble ; les beaux mouvements individuels et la pléthore de buts témoignent de leur chimie.

Cependant, à la fin d’une semaine intense avec une soirée de Ligue des champions impliquée, les effets de l’absence de rotation ont commencé à se faire sentir. Le Bayern a égaré de manière inhabituelle plusieurs passes. Alors qu’en surface, cela ressemblait à des passes mal placées ou à une combinaison de bonnes interceptions de Francfort, il y avait un autre facteur. Beaucoup de ces passes visaient des positions où les joueurs du Bayern étaient censés avoir atteint – ce qui ne s’est pas produit à plusieurs reprises. Il en va de même de la défense du Bayern, dont la coordination manquait aujourd’hui.

Une combinaison du style de jeu “tenir la ligne” caractéristique de Francfort avec 11 hommes derrière le ballon et une équipe du Bayern ayant besoin de repos a sévèrement restreint la mobilité du Bayern, en particulier dans les zones dangereuses. Avec une pause internationale à venir, il ne semble pas que beaucoup de repos soit disponible pour le noyau du Bayern, malheureusement.

Le paradoxe de l’arrière droit du Bayern

Photo par Alexander Hassenstein/.

Niklas Süle est un défenseur merveilleux et polyvalent. Il a 26 ans et son contrat expire dans moins d’un an. Toute promesse de se voir attribuer un rôle de titulaire sera difficile à tenir car Hernandez et Dayot Upamecano se battront également pour les deux positions de défenseur central. La polyvalence de Süle pour jouer à l’arrière a profité au Bayern de deux manières: avoir un arrière droit décent et garder le talentueux Süle satisfait de la rude concurrence pendant quelques minutes au centre du dos.

Compte tenu de la tendance irréprochable du Bayern à avoir plusieurs blessures, il n’est pas judicieux d’avoir vos 3 défenseurs seniors sur le terrain en même temps. Tanguy Nianzou, malgré ses promesses, n’a encore que 18 ans et ce sera sa première vraie saison au Bayern.

Donc jouer Süle à l’arrière droit est bon pour le Bayern car il est super à l’arrière droit et il peut être heureux, mais les Bavarois joueront un jeu dangereux si cela continue et nous nous retrouvons avec une chaîne de blessures qui nous obligera à regarder pour les défenseurs centraux en plus d’un arrière droit lors de l’ouverture du mercato en janvier.

Une équipe de Francfort hésitante qui s’est imposée dans le jeu

Photo par Adam Pretty/.

Francfort a commencé le match lentement et de manière instable. La connexion entre la défense et l’attaque, en contournant les lignes pour lesquelles Francfort est connu, a manqué pendant la majeure partie de la première mi-temps.

Le Bayern a créé chance sur chance mais n’a pas réussi à mettre ses chances de côté. Leon Goretzka a marqué un superbe but qui a été guidé au laser dans le coin inférieur pour battre un Kevin Trapp têtu. Gnabry, Goretzka et Lewandowski ont tous failli marquer ce deuxième but insaisissable qui ne s’est jamais produit à la fin de la journée.

Dire que Francfort a mis en place un bloc bas leur serait une grave injustice. Ils ont construit un solide mur de briques avec 11 corps et ont complètement restreint les mouvements du Bayern dans les zones centrales et devant le but. Le Bayern avait une meilleure mobilité sur les ailes, mais n’a pu traduire aucune de ses chances provenant des ailes en but. Francfort a épuisé tout l’espace et a fermé le côté local.

En seconde période, les attaques de Francfort ont été bien meilleures, et l’ont vu attraper le Bayern au compteur à plusieurs reprises, dont l’une a conduit à son deuxième but. Leur énergie en seconde période n’a vu aucune réponse du Bayern pendant certains intervalles. Avec seulement 174 passes réussies par rapport aux 673 du Bayern, les Eagles sont devenus leur moi habituel, absolument ennuyeux, frustrant à regarder et à gagner.

GARDIENS DE BUT

Les joueurs de Francfort célébrant avec le héros de leur soirée — Kevin TrappPhoto par Adam Pretty/.

GARDIENS DE BUT. C’est ça, c’est l’observation… Tout était à propos du spectacle des gardiens de but ce soir. Kevin Trapp était facilement le sauveur de Francfort. Le Bayern aurait pu être plus efficace avec sa conversion de tir, mais Trapp a totalement surpris les champions.

Trapp a fait des arrêts incroyables pour garder Francfort dans le match quand ils en avaient besoin. Une tête mortelle à bout portant de Lewy, un tir puissant de Goretzka en fin de match et un premier tir de Müller qui a traversé plusieurs joueurs de l’Eintracht – de brillants arrêts ont été réalisés par l’ancien homme du Paris Saint-Germain. Trapp a enregistré un total de 10 arrêts.

Manuek Neuer, en revanche, n’a pas été moins efficace en termes d’impact qu’il a eu sur son équipe. Bien que Neuer n’ait pas eu à faire autant d’arrêts que Trapp, il était sorti plusieurs fois pour renflouer le Bayern des compteurs de Francfort. À plus de 4 reprises, Neuer était bien en dehors de sa ligne pour balayer les balles de Francfort.

Le deuxième but était un but malheureux à concéder par Neuer. Une erreur de jugement rare a vu Neuer incapable d’arrêter le tir puissant de Kostic. Bien qu’il fasse la différence entre les deux parties, Neuer n’est certainement pas le seul à blâmer.