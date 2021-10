Quatre observations de la superbe défaite 5-0 du Bayern contre le Borussia Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach s’effondre

Le FC Bayern Munich avait juste l’air… fatigué et de mauvaise humeur. En baisse de 3 buts à zéro au cours des 21 premières minutes, le Bayern semblait manquer de chemin clair ou de tactique pour un but. Étant donné que le troisième but était un penalty, je n’y reviendrai pas trop. Les deux premiers, cependant, étaient des buts en jeu ouvert où le Bayern a été clairement battu. Toute la vapeur que Julian Nagelsmann avait accumulée pour cette équipe s’était complètement évaporée en 20 minutes. Alors que le Bayern avait techniquement à la fois plus de tirs et plus de tirs au but, la plupart d’entre eux sont venus après une défaite 3-0. L’urgence était là, mais au fur et à mesure qu’ils montaient, ils ont laissé des trous dans le dos que Gladbach a facilement exploités. Une fois qu’ils ont atteint cette marque de 5-0, Gladbach a semblé satisfait de s’asseoir en sachant que non seulement ils avaient gagné, mais ils ont fait sauter le Bayern Munich hors de l’eau.

Comme Twitter l’a si bien dit, beurk :

Le milieu de terrain du Bayern Munich a une journée à oublier

Ce n’était pas une gamme aléatoire et chargée de sauvegardes qui a été mise en place par Munich. C’était le meilleur des meilleurs. C’est sans aucun doute leur onze de départ le plus fort, y compris le trio de milieu de terrain composé de Thomas Müller, Joshua Kimmich et Leon Goretzta. Était-ce un jour de congé fortuite pour les trois ? J’en doute, ce serait une chance épouvantable. Quelque chose a dû se passer. Alors que Kimmich a eu ses propres moments de grâce, il a, dans l’ensemble, eu un match à oublier.

De plus, la défense du Bayern était à peu près aussi troublée que le fromage suisse. Vague, vague après vague, ils ont juste laissé Gladbach dicter le rythme du jeu. Alors que le Bayern était capable d’avancer souvent, ils manquaient de létalité à leur attaque et se sont laissés ouverts aux compteurs rapides de Gladbach. À la fin de la première mi-temps, le Bayern avait quelque peu stabilisé sa structure mais le mal était déjà fait.

Aussi mauvais que soit le milieu de terrain, la défense ? Aïe !

Dayot Upamecano ….. que diable? Il vient de se faire intimider absolument tout le match. Alors qu’Upamecano a été notre meilleur défenseur, pendant ses jours de repos, il est mauvais. Et je veux dire Mauvais. Lucas Hernandez était tout aussi horrible dès le départ, ne prenant jamais vraiment pied. Dès le début, ils n’ont jamais eu de réponse à l’attaque de Gladbach. Breel Embolo et Ramy Bensebaïnieach ont pu se mériter un doublé contre cette défense du Bayern qui ne ressemblait en rien à l’unité d’élite que nous avons vue en Bundesliga et en Ligue des champions cette année. Bien qu’il soit trop tôt pour avoir des inquiétudes concernant Nagelsmann, il convient de noter qu’il ne s’agissait pas seulement d’une défaite de type 3-1, 3-2, mais d’une éruption absolue de 5-0 qui est généralement réservée à l’opposition du Bayern. Manuel Neuer a également eu une journée de repos étant donné que certains des buts auraient dû être arrêtés par lui, du moins à première vue. Cependant, je ne veux pas rejeter la faute sur Neuer.

Comme vous pouvez le voir par le Sofascore pour ce match, à l’exception de Serge Gnabry et Joshua Kimmich, le reste de l’équipe du Bayern a obtenu des notes horribles. Personne sur la défense n’a obtenu plus de 6,5, tandis que le reste de l’équipe a obtenu une moyenne inférieure à 7,0. Alors, vos yeux ne vous mentaient pas, le Bayern était vraiment catastrophique ce soir-là. Tout espoir de tripler a été anéanti à cause de la défense qui jouait comme si elle appartenait à la 2. Liga.

Notes de match Sofascore pour FC Bayern v Borussia Mönchengladbachhttps://www.sofascore.com/bayern-munchen-borussia-mgladbach/Cabsxdb

La soirée du Bayern résumée en six secondes

Eh bien, voilà.