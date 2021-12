Quatre observations de la victoire 0-5 du Bayern Munich sur le VfB Stuttgart dans le derby du Sud

La Bundesliga tire à sa fin vers les vacances d’hiver; Le Bayern Munich est sur le point de devenir leader, comme il l’a si souvent fait. Voici les observations de leur victoire sur leurs compatriotes sudistes, le VfB Stuttgart :

Stuttgart a trouvé les écarts mais pas les buts

Sasa Kalajdzic est un homme difficile à remplacer et cela se voit ; La défense du Bayern n’était pas la meilleure avec des erreurs de divers joueurs laissant des lacunes à l’arrière, mais Stuttgart n’a pas pu profiter des occasions qu’ils se sont créées. Omar Marmoush n’est pas tout à fait le même attaquant que Kalajdzic. Il se peut aussi que cela soit dû à la sélection de l’équipe ; peut-être en jouant Silas Wamangituka, qui est un ailier, car le leader aurait pu mieux travailler.

Les contrats de Niklas Süle et Serge Gnabry doivent être prolongés

Un jeu ne prouve pas grand-chose ; ceci dit, j’ai toujours pensé que le niveau de talent de Serge Gnabry était plus élevé qu’on ne le croit. Le poids de ses passes, la puissance de ses tirs, la beauté de ses passes décisives – Gnabry a tout pour plaire. Le Bayern le sait – après tout, le Bayern l’a compris avant tout le monde lorsqu’il a quitté Arsenal – et il le montre quand il est sur le terrain.

Quant à Süle, je sais que Schnitzel ne sera pas d’accord, mais je pense que Süle est le meilleur défenseur du Bayern et je le ressens depuis un certain temps. Chaque fois que Süle est sur le terrain, il gêne les occasions dangereuses de l’adversaire, c’est un bon passeur de ballon et polyvalent, ce qui signifie qu’il a besoin d’une prolongation de contrat.

Quelques choses sur Sané et Musiala

Leroy Sané ajoute un peu de punch au Bayern; Lorsque Kingsley Coman est parti avec un autre problème de blessure apparent, Sané est entré en jeu et s’est avéré être un catalyseur pour le premier but. Il est difficile à gérer et sa trajectoire depuis les premiers matchs de cette saison jusqu’à maintenant est assez incroyable. Il fait la différence dans de nombreux jeux et est devenu bien plus qu’un joueur de luxe.

Pendant ce temps, son homologue beaucoup plus jeune, Jamal Musiala, a été inséré dans le milieu de terrain défensif et a encore une fois fait du bon travail. C’est un footballeur magistral et le Bayern compte dans ses rangs l’un des plus grands jeunes du monde.

il y a ENCORE du boulot

Oui, je sais, je suis négatif. C’était une belle victoire. En première mi-temps, si Stuttgart avait été plus efficace, le Bayern aurait peut-être dû se battre contre un nouveau déficit. Vous ne pouvez jouer que l’opposition devant vous, mais, pendant une grande partie de la première mi-temps, en partie à cause du terrain, ce n’était pas convaincant. Cette équipe est incroyable — le talent de cette équipe est incroyable ; pourtant, j’ai l’impression que l’équipe n’a pas encore atteint son plafond.

C’est ça de ma part ! Faites-moi part de vos impressions et merci de m’avoir lu !

Si vous voulez encore plus de couverture d’après-match, consultez notre podcast d’après-match :