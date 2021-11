Quatre observations de la victoire 5-2 du Bayern Munich sur Benfica

Défense chancelante

Même si le Bayern Munich a dominé la majorité du match, la défense du Bayern n’avait pas l’air si sûre lorsque Benfica était au compteur. Maintenant, une puissante attaque du Bayern parvient toujours à éclipser les erreurs défensives, mais cela pourrait ne pas être le cas contre des équipes beaucoup plus fortes en Ligue des champions. Quant au match d’aujourd’hui, ce sont des erreurs défensives individuelles qui ont mené aux buts de Benfica. Pour l’instant, la défense doit être concentrée à 100% pour réduire les erreurs.

La règle du hors-jeu doit être modifiée

Voici donc le hors-jeu :

C’est ainsi que Benfica a failli prendre l’avantage face au Bayern Munich. L’épaule de Pizzi à peu près en position de hors-jeu. Ça ne s’approche sûrement pas plus que ça ! Toujours 0-0. pic.twitter.com/4eI9ZhT9hJ – Alex Gonçalves (@Aljeeves) 2 novembre 2021

Aujourd’hui, cela a joué en faveur du Bayern, mais cela pourrait aussi très facilement aller contre le Bayern. La main de Pizzi était hors-jeu et à mon avis, cette règle doit être modifiée. Pizzi n’utilise même pas sa main pour marquer un but. C’est ridicule de regarder chaque millimètre du mouvement d’un joueur, surtout si sa main était hors-jeu – c’est sa façon naturelle de se déplacer

Arsène Wenger a proposé une règle différente. Eh bien, une mise à jour de la règle actuelle du hors-jeu.

Cette proposition pourrait humaniser cette règle de hors-jeu rigide et aussi – réduire les critiques du VAR.

Les ajustements importants de Nagelsmann

Julian Nagelsmann a réussi à régler les attaques du Bayern à la perfection. C’est tout simplement merveilleux de voir comment les joueurs se combinent entre eux et à quel point tout se passe bien et bien organisé.

Nagelsmann a organisé chaque détail de l’attaque du Bayern. L’équipe passe très rapidement de situations défensives à des situations offensives très dangereuses. Un excellent exemple de la qualité de la transition du Bayern est que Manuel Neuer a réussi à obtenir une passe décisive aujourd’hui.

Même sans Thomas Muller sur le terrain (pendant la majeure partie du match), le Bayern parvient toujours à très bien appuyer et à faire preuve de créativité dans la surface de réparation. Un autre ajustement très important de Nagelsmann est que les attaquants sont très fluides dans le dernier tiers. Sorti de nulle part, il y a Sane à droite, Gnabry au milieu et Coman à gauche. Quelques minutes plus tard, il y a un ordre d’attaque complètement différent où Lewandowski mène le compteur, et Sane se dirige vers la surface de réparation.

Bien que le Bayern soit déjà célèbre pour ses ailiers qui changent constamment de position, c’est à un tout autre niveau !

En attaque, le Bayern a l’air joli, joli, joli… plutôt bien !

C’est tellement fascinant de voir tout le monde se combiner et faire de belles chances. Il peut même sembler que ce Bayern soit encore meilleur que le Bayern de Flick, mais une défaite contre Mönchengladbach pique toujours beaucoup. Et ce genre de défaites brutales n’a pas eu lieu sous Flick. La bonne chose est que l’entraîneur et les joueurs ont dépassé ce match.

Mais je pense que la présence de Nagelsmann est très importante pour les joueurs. Même si Dino Topppoller a donné les ordres de Julian, il semblait encore parfois perdu. Surtout lors du dernier match de Pokal du Bayern. Alors que Nagelsmann est très actif sur la ligne de touche et donne constamment des instructions à ses joueurs. Alors peut-être que les joueurs réagissent mieux aussi sur le terrain.

Observations diverses :

Robert Lewandowski a enfin une compétition constante pour le prix de Meister of the match. Même si le Polonais pourrait remporter le prix dans presque tous les matchs, il ne pousse pas à lui seul l’équipe. Tanguy Nianzou a fait un bon match. J’ai été personnellement très surpris par la stabilité de son décès. Il a obtenu le plus de passes de tous les joueurs du Bayern aujourd’hui – 80 et a réussi à en envoyer 75 avec succès. C’est une précision globale de 94%, ce qui est très impressionnant. Oui, la plupart de ces laissez-passer étaient sûrs, mais il y en avait quelques-uns brillants et globalement très bons pour un jeune de 19 ans. Bien qu’il puisse travailler à être réservé moins fréquemment. Upa a également été bon aujourd’hui, mais il doit travailler sur sa force pour les duels 1v1 et il pourrait aussi être un peu plus décisif.