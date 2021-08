Quatre observations de la victoire dominante du Bayern Munich 12-0 sur le Bremer SV

Ce sera la saison de Jamal Musiala

Alors que Musiala jouait sur le flanc droit, il montrait toute sa splendeur de talent. Il était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, car il était souvent le point central du jeu offensif du Bayern Munich. Son rythme de travail a été très élevé tout au long du match, car il a souvent aidé Bouna Sarr à couvrir son côté du terrain.

Mais c’était encore plus impressionnant de voir comment il se débarrassait de tout le monde avec de simples feintes corporelles et créait de l’espace avec facilité. Bien qu’il puisse travailler sur sa forme physique, il semblait qu’il se fatiguait après un certain temps, mais avec les règles actuelles des cinq remplacements, Jamal peut tout donner sur le terrain et se faire remplacer lorsqu’il est fatigué.

On pourrait attendre un certain temps que Leroy Sane montre tout son potentiel

Et, c’est tout à fait bien ! Il est venu à Munich après presque une saison sans jouer au football. Et généralement, la règle non écrite est qu’un joueur met autant de temps pour revenir à son plus haut niveau, tant qu’il a été blessé. Souvenez-vous simplement de ce qui est arrivé à Manuel Neuer. Il y a quelques années, beaucoup pensaient qu’il déclinait rapidement – maintenant, il est toujours l’un des meilleurs gardiens de but.

Mais même si Sane règle sa forme physique, vous ne pouvez pas exclure toute la pression médiatique et la pression de toutes les attentes que les gens ont de lui. Il doit trouver son rythme et s’appuyer lentement sur celui-ci. Et il a besoin de plus de matchs comme celui-ci.

Bien qu’il puisse s’améliorer sur quelques points, il nous a montré son talent. Il a récolté deux passes décisives et a marqué un joli but. Espérons que ce match augmentera sa confiance et qu’il continuera à s’améliorer.

Bouna Sarr n’aura guère de prétendants…

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles certaines équipes de Serie A s’intéressent à l’arrière droit français, je ne peux tout simplement pas croire que c’est vrai. Il a bien joué dans les 15 premières minutes. Après un certain temps, quand il a commencé à aller de l’avant, cependant, sa performance s’est en quelque sorte effondrée. Il a tenté quelques centres mais n’a pas réussi à livrer. Il a également souvent perdu la possession au milieu de terrain et a eu quelques défis intempestifs.

Dans les derniers stades du match, il a eu des problèmes pour faire avancer le ballon et il a été perdu dans le pressing dominant du Bayern. Sarr n’a pas beaucoup aidé à l’attaque, même s’il a réussi à marquer un but à la fin.

Dans l’ensemble, c’était une performance médiocre, mais il aurait certainement dû faire mieux.

Un match de pré-saison dont le Bayern Munich avait besoin

Peu importe contre qui vous jouez, une victoire 12-0 doit faire du bien ! Tout le monde a eu la chance d’avoir un impact, en particulier certains jeunes joueurs et certains joueurs qui sont sur le point de partir. Comme Sarr, Tolisso, Richards et Cuisance. Cela renforcera sûrement leur confiance, et nous verrons peut-être même quelques autres bons matchs de leur part sous peu.