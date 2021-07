Quatre observations du match nul 2-2 du Bayern contre l’AFC Ajax

Lors de son premier match à domicile cette saison, le Bayern Munich a dû se contenter d’un match nul contre l’Ajax après quatre-vingt-dix minutes divertissantes. C’était une bataille entre deux jeunes entraîneurs qui testaient leurs jeunes équipes l’une contre l’autre. Les garçons de Julian Nagelsmann et Erik Ten Haag ont fait un spectacle pour l’Allianz Arena partiellement remplie. Alors que le match semblait équilibré, le Bayern avait l’avantage sur l’opposition, créant des situations favorables pour lui-même et aurait même pu gagner le match s’il avait été plus vif. Voici les constats :

Une performance prometteuse d’Omar Richards

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Le jeune Anglais a brillé lors de sa deuxième apparition en rouge. Jouant beaucoup plus haut en tant qu’ailier avec Josip Stanišić à l’arrière gauche, Richards a surpris par son rythme de travail offensif et défensif. Faisant constamment des courses dans des poches d’espace et préparant des jeux pour ses coéquipiers tout en revenant pour faire des tacles importants, Richards possédait le flanc gauche aujourd’hui. Pour la plupart, il était le seul attaquant à porter le ballon du milieu de terrain en première mi-temps. S’il poursuit son développement à ce rythme, le Bayern vient peut-être de dénicher un joyau de joueur.

La connexion Bouna-Goting

Il y a un nouveau rival à la paire Mullendowski.Photo par Alexander Hassenstein/.

Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting étaient les joueurs de champ les plus anciens sur le terrain aujourd’hui et ont très bien joué leur rôle en dirigeant les jeunes autour d’eux. Choupo a mené l’attaque et s’est impliqué constamment avec les autres attaquants pour offrir une option pour passer le ballon ou pour connecter les flancs, reculant souvent plusieurs fois.

Sarr, en revanche, ne s’est pas présenté avec le reste de l’aile droite du Bayern, à l’exception d’Armindo Seib, avant la demi-heure. Mais lorsque l’occasion s’est présentée, Sarr a effectué une course intense pour conserver le ballon avant de faire un centre calculé qui a été terminé par Choupo pour marquer l’égalisation du Bayern. C’était merveilleux de voir Sarr – un joueur en grande partie radié par beaucoup – prendre des initiatives, ne pas laisser passer l’occasion facilement et la convertir en but. C’était vraiment MiaSanMia de Bouna Sarr. Il s’est à nouveau connecté avec Choupo plus tard dans le match avec un autre centre précis, mais Choupo s’est vu refuser ce qui aurait été un spectaculaire coup de pied en ciseaux.

Peut-être que la deuxième saison est le charme de Bouna et qu’un entraîneur différent avec une configuration différente pourrait bien être ce dont il a besoin pour faire ses preuves. Quoi qu’il en soit, c’était une performance mature du Français et du Camerounais lorsque leur équipe en avait besoin.

Cette première mi-temps et le discours d’encouragement de Nagelsmann

Photo par Alexandra Beier/.

La première mi-temps du Bayern a été mitigée. Les attaques provenaient principalement de la gauche et se sont étendues plus au centre à mesure que le ballon montait plus haut sur le terrain. La défense de Stanisic-Tanguy-Upamecano-Sarr a fait le travail sauf une faute directe de Sven Ulreich qui a mené au premier but.

On ne peut cependant pas en dire autant du milieu de terrain, qui était pratiquement inexistant pendant la majeure partie des 45 minutes. Cuisance avait une moitié particulièrement pauvre car il n’était nulle part et était complètement sur une autre page du reste de son équipe. Rhein, en revanche, n’était que légèrement meilleur que son collègue français au milieu de terrain. Cela a permis au Bayern de connaître de bonnes phases de récupération du ballon à l’arrière, suivies d’une période de limbes puis d’une attaque sortie de nulle part. C’était une mi-temps très étrange parce que la présence du milieu de terrain ne se faisait pas sentir. Les défenseurs eux-mêmes ont tenté à plusieurs reprises de porter le ballon au troisième adversaire pour avoir une ligne de jeu plus directe mais n’ont pas non plus connu beaucoup de succès.

L’équipe avait grand besoin d’un discours d’encouragement et c’est probablement ce qu’ils ont obtenu à la mi-temps. Par rapport à la première mi-temps, la seconde mi-temps ressemblait à une affaire complètement différente. Toute l’équipe a joué plus comme une unité avec le milieu de terrain faisant un bien meilleur travail pour combler l’attaque et la défense de l’équipe. Cela a entraîné une plus grande pression contre l’opposition qui a conduit à un but dans les 2 minutes de la seconde mi-temps. L’équipe est restée inchangée jusqu’à l’heure de jeu et une différence aussi drastique après la pause ne peut être attribuée qu’au fait que l’entraîneur a réaligné son équipe pendant la pause.

Un show stylé des jeunes du Bayern

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Ce n’est pas souvent que vous voyez une équipe surclasser une équipe de l’Ajax, surtout lorsque ladite équipe est pleine d’enfants de l’aile des jeunes. Nagelsmann a complètement changé le champ extérieur avec 10 remplacements après l’heure de jeu. L’Ajax a également fait plusieurs remplaçants, mais les jeunes du Bayern avaient de nombreux atouts dans leur manche contre les garçons de la célèbre académie néerlandaise. Motika, Mosandl, Wenig et Vidovic pour n’en nommer que quelques-uns, ont carrément stylé les joueurs de l’Ajax et ont étonnamment transformé les mouvements de flair en bonnes occasions, mais n’ont pas réussi à les transformer en buts. Ce fut une seconde mi-temps très divertissante alors que les jeunes des deux côtés ont pleinement profité de la rencontre amicale pour montrer avec audace leurs compétences et se défendre avec les joueurs du Bayern qui se sont démarqués.