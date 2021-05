Quatre observations du match nul 2-2 du Bayern Munich avec le SC Freiburg

Bienvenue dans le monde de Bob

26 ‘. 11 mètres. Lewandowski s’approche et Lewandowski le met au fond des filets. Ça y est, 40 buts. Légende du FC Bayern Munich à la légende du FC Bayern Munich. Rien de ce que je peux dire ne correspondra à l’absurdité de ce disque, alors je vais laisser les tweets faire le travail.

Les joueurs et les entraîneurs du Bayern Munich ont rendu hommage à Lewandowski après son but record. Le visage de Lewa quand il a réalisé pic.twitter.com/F6Heo5EXiO – ESPN FC (@ESPNFC) 15 mai 2021

Histoire pour Robert Lewandowski! Il égalise le record de buts en une saison de Gerd Muller en Bundesliga avec son 40e de 20-21 – et rend hommage à la légende (via @ESPNFC) pic.twitter.com/f458iIn4w9 – Planet Fútbol (@si_soccer) 15 mai 2021

SC Freiburg est rapide et furieux

Ouais, la Meisterschale est terminée et sécurisée, donc le Bayern n’a rien à jouer à part la fierté. Mais, pour SC Freiburg, cela n’a pas d’importance. Étant donné que la critique de la pénalité donnée était douce (je suis enclin à être d’accord), Fribourg a égalisé peu de temps après et a regardé chaque partie d’une équipe qui s’est améliorée au fil de la saison. Grifo, en particulier, n’a été rien de moins qu’une centrale électrique pour Fribourg en dictant le jeu depuis sa position avancée.

À la 81e minute, Fribourg l’a égalisé à 2-2 peu de temps après que Lewandowski ait raté deux gardiens légitimes. C’était un jeu d’enfer, et Fribourg est venu jouer.

Oh, merci tout spécialement au gardien de Fribourg Mark Flekken. Il a fait tout en son pouvoir d’empêcher Lewandowski d’en marquer deux. Il est le MOTM de Fribourg à mes yeux.

Tous à bord du train d’entraînement

Je jure que parfois ces jeux sont les plus amusants mais tout aussi exaspérants. Il était clair dès le début de la seconde mi-temps qu’il ne s’agissait que d’un match d’entraînement glorifié. Le Bayern jouait essentiellement avec le SC Freiburg et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir à Robert Lewandowski son 41e but record. Cela a créé une période amusante de 3 minutes où Sané a tiré au but pour simplement manquer, seulement pour que Gnabry glisse pour marquer. Pour n’avoir que peu de temps décoller en raison d’un hors-jeu. Immédiatement après, Müller fouette une balle dans la surface pour que Sané se glisse presque exactement au même endroit pour marquer réellement sans les hors-jeu.

Cela signifiait également beaucoup de substitutions et d’apparitions ponctuelles, la plus importante d’entre elles étant la réintroduction de CoCo Tolisso après une blessure prolongée.

Quoi?

Alors, euh. Bob. Que s’est-il passé dans la 76 ‘minute? Gerd Müller vient-il d’imprégner un sort qui signifie que vous allez maintenant rater des filets grands ouverts pour ne pas battre son record?