Quatre observations d’une victoire 3-2 sur Cologne pour le Bayern Munich lors d’une sombre journée à Munich

Ce match, en particulier la seconde mi-temps, n’a pas été facile pour les fans. Le Bayern Munich est finalement arrivé en tête, offrant à Julian Nagelsmann sa première victoire en Bundesliga en tant qu’entraîneur des Bavarois. Voici les constats :

Jamal Musiala est l’ailier dont le Bayern a besoin

Les fans ont appelé le Bambi du Bayern à commencer; il a été laissé sur le banc jusqu’à présent mais Nagelsmann en a eu assez de l’aile droite du Bayern en première mi-temps aujourd’hui ; il a sorti Tanguy Nianzou et Leroy Sané en première mi-temps. Musiala a changé de camp et a joué sur tout le terrain, se battant pour chaque ballon, montrant à quel point il est le meilleur ailier du Bayern en ce moment et a préparé Robert Lewandowski pour un premier match bien nécessaire.

Serge Gnabry vient bien

Gnabry semblait amélioré contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine; aujourd’hui, il a ajouté les buts en plus de l’effort, marquant deux des trois buts de son équipe, dont un incroyable vainqueur. Avoir Nagelsmann comme entraîneur ne peut que renforcer sa confiance en lui, car il a appris à devenir un joueur polyvalent plus efficace à Hoffenheim. Je pense que Gnabry aura une très bonne saison ; les signes sont là et les objectifs d’aujourd’hui peuvent être la première paire d’une campagne fructueuse.

Beaucoup de vieux….

L’échange de joueurs à travers le milieu de terrain n’est pas nouveau, y compris celui de Thomas Müller qui parcourt tout le milieu de terrain et continue d’être très efficace. La vulnérabilité à l’arrière non plus. Josip Stanisic a connu des moments plus difficiles lorsqu’il a avancé aujourd’hui. Le centre de Jonas Hector était excellent et il n’aurait pas pu faire grand-chose pour empêcher le ballon d’entrer, mais je me demande s’il aurait pu mieux revenir en arrière. Dayot Upamecano aurait pu mieux défendre l’un des buts de Cologne, mais il est indéniable que les deux ont été d’excellentes finitions. Anthony Modeste et Mark Uth sont tous deux des joueurs expérimentés qui savent comment finir.

Au centre du parc, le Bayern trouve toujours son rythme, en partie grâce à Leon Goretzka qui est aux bons endroits, a les bonnes idées, mais ne fonctionne pas encore bien cette saison.

…..mélangé avec le nouveau

Ce n’est pas tout à fait un retour à trois; c’est un hybride entre un trois et quatre avec Alphonso Davies le plus haut. L’arrière central du côté de Davies était Niklas Süle, le plus expérimenté des deux et celui qui avait le rythme à couvrir au cas où Davies ne le pourrait pas. Ça marche et ça ne marche pas. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce style hybride fonctionnera, mais nous verrons ce qui se passera à l’avenir.

Robert Lewandowski se retrouve plus profond et plus sur les ailes que sous Hansi Flick. Il pourrait toujours jouer plus profondément mais il a maintenant l’impression que cela fait partie de son rôle jusqu’à ce que l’équipe trouve son rythme ; en seconde mi-temps, au moment où le service de Musiala arrivait, il retourna davantage à son rôle conventionnel.

C’est ça de ma part ! Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et merci comme toujours de nous lire!