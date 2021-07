Quatre observations sur la décevante défaite 0-3 du Bayern Munich contre Naples

À la fin de l’Audi Football Summit, le Bayern Munich a terminé sa campagne de pré-saison sans enregistrer une seule victoire. Le match d’aujourd’hui contre le SSC Napoli a été le plus décevant du lot. S’il est vrai que la majorité de l’équipe première vient de rentrer de ses pauses, les fans s’attendaient à un peu mieux de leur nouvel entraîneur Julian Nagelsmann. Le Bayern a contrôlé la majeure partie du match avant que des erreurs individuelles ne permettent à Napoli d’inscrire trois buts. Voici les constats :

Une action conviviale

Ce match n’était amical que sur le papier, car les deux équipes étaient impliquées dans une lutte physique constante qui ne faisait que s’intensifier au fur et à mesure que le match avançait. Kingsley Coman a même dû être remplacé tôt en raison d’un affrontement qui l’a pris dans les côtes – c’était l’un des nombreux affrontements au cours desquels des joueurs sont tombés en serrant une partie du corps, mais heureusement, aucune autre blessure n’est survenue.

Napoli a donné le ton du match dès le début, avec ses tacles brutaux et n’a montré aucun signe de faire des prisonniers. L’équipe locale a répondu avec autant d’agressivité que de pression. Napoli a cependant été plus efficace en ne donnant que sept fautes tandis que le Bayern en a infligé dix-sept.

Premier aperçu de Tanguy Nianzou

Le Français a été signé l’année dernière en tant que talent spécial du PSG, mais les Bavarois n’ont presque jamais eu l’occasion de se dégourdir les roues et de faire tourner leur nouveau talent en raison d’une blessure. Enfin, le joueur de 19 ans a montré ses compétences à l’Allianz Arena avec une magnifique performance contre Napoli et était un plaisir à regarder quand il était sur le terrain aujourd’hui.

Il était très proactif, s’avançant constamment pour faire des interceptions précoces ; a fait des tacles cruciaux et a utilisé son physique pour intimider l’opposition et protéger le ballon si nécessaire. Sa connexion avec Upamecano s’est également améliorée par rapport au match précédent. Tanguy chargeait également activement dans la surface pour des coups de pied arrêtés et avait une bonne chance qui s’est malheureusement terminée par une collision avec le gardien. Dans l’ensemble, Tanguy sera difficile à ignorer en ce qui concerne les sélections d’équipe une fois les matches de compétition commencés.

La jeunesse du Bayern

La plupart des joueurs seniors ayant bénéficié d’une pause prolongée après l’Euro, Nagelsmann avait essentiellement la deuxième équipe avec laquelle travailler alors qu’il prenait la relève en tant qu’entraîneur-chef du Bayern. En conséquence, de nombreux jeunes ont eu l’occasion de montrer leurs compétences lors de la pré-saison. Les jeunes n’ont pas déçu et ont été très impressionnants même s’ils n’ont remporté aucun match.

L’intrépidité était le thème principal qui a brillé chez les jeunes garçons du Bayern de Nagelsmann. La confiance en eux pour faire des jeux audacieux et faire preuve de courage pour ne pas reculer contre des joueurs beaucoup plus âgés qu’eux était louable. Le jeu Ajax en particulier était un spectacle d’habiletés qui démontrait les capacités techniques des enfants.

Cela dit, ce sont des erreurs individuelles qui ont fait échouer la fête, car souvent les buts encaissés ou les occasions manquées se résumaient à des décisions individuelles qui auraient pu être meilleures. Néanmoins, les jeunes de ces matchs de pré-saison ont été très prometteurs, certains méritant même une position dans l’équipe au moins en tant que joueurs de profondeur tout en poursuivant leur développement.

Pas le début idéal de l’ère Nagelsmann

Ce fut loin d’être un début idéal pour le fils prodigue. Le transfert très attendu de Nagelsmann au Bayern s’est finalement produit après que Hansi Flick a décidé de prendre le poste de l’équipe nationale. C’est presque un conte de fées compte tenu des racines bavaroises de Nagelsmann et de son enfance en tant que fan du Bayern; et maintenant l’un des plus jeunes entraîneurs du club.

Cependant, malgré le battage médiatique, le démarrage a été lent jusqu’à présent. Les Euros et la pause qui a suivi ont fait que Nags a eu peu de temps avec sa première équipe. De plus, JN est toujours en phase d’acclimatation après avoir fait le saut du RB Leipzig à un club de la stature et de la taille du Bayern il y a moins d’un mois. Son premier vrai test aura lieu au premier tour du DFB-Pokal, date à laquelle les joueurs se seraient débarrassés de la rouille et une meilleure idée de la façon dont le Bayern sera sous Nagelsmann peut être déduite.