Quatre observations sur la défaite 3-2 du Bayern Munich en amical contre le FC Köln

Le Nagelsball est là, et c’est excitant !

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich regorge d’idées, et cela se voit, notamment en première mi-temps. Bien sûr, les matchs de pré-saison ne sont pas nécessairement une bonne représentation des tactiques et des capacités d’un entraîneur en raison de l’absence de presque tous les partants potentiels de l’équipe. Ce match mettait en vedette de nombreux joueurs de réserve du Bayern, quelques remplaçants et un partant potentiel à Dayot Upamecano. Cologne, en revanche, a aligné une équipe composée principalement de titulaires de Bundesliga et de quelques remplaçants.

Et devinez ce qui s’est passé ? Cette équipe du Bayern a tenu bon face à une équipe plus âgée et plus expérimentée. En fait, le Bayern a dominé pendant de longues périodes. Ce qui a le plus attiré mon attention, c’est le mouvement intelligent et fluide des joueurs du Bayern pour occuper des positions vides, créer de l’espace pour les coéquipiers et ouvrir des voies de dépassement. Il y avait aussi pas mal de mannequins qui envoyaient les joueurs de l’opposition en tournée de terrain. Dans l’ensemble, le football était intense, attrayant et agressif, mais le plus important : intelligent.

Il est regrettable que le Bayern ait concédé trois buts, mais quand on considère que deux d’entre eux étaient dus à des erreurs individuelles, dont une peut-être due à des problèmes de communication, on a l’impression qu’avec quelques ajustements mineurs et l’ajout des premiers défenseurs de l’équipe, les choses iront regardez beaucoup mieux. De plus, personne ne s’attend à ce que Bouna Sarr ait beaucoup de temps de jeu en saison régulière, voire pas du tout.

La défense a toujours l’air un peu sus

Le Bayern a commencé le match avec un air très solide et assuré en défense. Upamecano et Chris Richards ont formé un partenariat solide, le premier ayant effectué un virage très solide. Upamecano a également été impliqué dans l’accumulation et a aidé à faire avancer le ballon à plusieurs reprises avec de superbes courses. Richards, de son côté, avait l’air légèrement en retrait, réagissant plus lentement que d’habitude et ne remportant pas certains de ses duels. Il a également hésité avant de faire un tacle à quelques reprises, donnant aux ailiers/attaquants la chance de faire une passe ou de tirer.

Les problèmes de communication semblaient certainement jouer un rôle dans les trois buts encaissés du Bayern. Omar Richards a été solide pendant une grande partie du match mais était responsable du premier but de Cologne ; il a remis le ballon à Kainz, et deux passes plus tard, le ballon était au fond du filet. Richards et Upamecano auraient pu faire mieux pour couvrir Uth pour le deuxième but, tandis que le troisième but était le résultat d’un très mauvais marquage de Bouna Sarr.

Il y avait aussi des points positifs à rapporter à la maison, comme la solide performance globale d’Upamecano, une bonne performance de Tanguy Nianzou et de brillants arrêts de Sven Ulreich, presque comme s’il n’avait pas raté un battement depuis 2019. Jamie Lawrence avait l’air plutôt bien aussi. Avec l’ajout de Niklas Süle, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Alphonso Davies sur la voie, les choses devraient inévitablement commencer à s’améliorer.

Les jeunes brillent

Saluez-vous, starlettes du Bayern ! J’ai été agréablement surpris par la qualité de certains des joueurs du Bayern U-23 et des jeunes du campus affichés sur le terrain aujourd’hui. Armindo Sieb était brillant, toujours actif devant. Il a marqué le premier match, créé de nombreuses occasions, envoyé les défenseurs pêle-mêle avec ses dribbles et ses mouvements habiles et a également suivi et défendu avec sa vie. Il semble certainement prêt pour un saut dans la première équipe le plus tôt possible.

Taylor Booth et Torben Rhein étaient excellents au milieu de terrain. La passe de Rhein avait l’air très bonne… il a déverrouillé la défense de Cologne à plusieurs reprises avec des balles traversantes qui rappelaient la vision à long terme de Joshua Kimmich. Booth était très bon dans un rôle box-to-box avec de nombreux mannequins, de grandes chances créées et de très bons dribbles. Il a aidé le Bayern avec un superbe ballon pour Zirkzee et est l’un des talents les plus brillants du campus.

Pour couronner le tout, Lucas Copado, entré en jeu en deuxième mi-temps, a fait passer un moment torride à la défense de Cologne. Son dribble était sublime, ses mouvements d’habileté étaient formidables à voir et il s’est créé quelques bonnes occasions. Le jeune a un brillant avenir et ce sera passionnant de le voir se développer davantage sous la tutelle de Nagelsmann.

Certains joueurs seniors déçoivent

Joshua Zirkzee (20 ans) est encore un très jeune talent, mais c’est un senior dans le sens où il a reçu pas mal de minutes en équipe première avec le Bayern et Parme (pas autant qu’il l’aurait souhaité, mais quand même). Malheureusement, il n’a pas réussi à impressionner dans le match, étant réduit au silence pour les dernières périodes par la défense de l’opposition. Il en prenait régulièrement un peu trop, manquait de la passe/tir final et n’était pas très précis avec le positionnement.

Michael Cuisance a connu une sortie similaire en seconde période. Il a été pris pour le rythme, a fait quelques passes et n’a pas été très efficace dans un rôle de milieu de terrain offensif. Il a montré quelques aperçus de bon jeu, mais sinon, il n’y avait pas grand-chose à souligner. Ces deux jeunes n’ont pas montré grand-chose pour indiquer qu’ils contribueront beaucoup au cours de la saison à venir ou que leur stock pourrait augmenter.

Enfin, Bouna Sarr. Par où commencer ? Il est venu en tant que remplaçant en seconde période et portait le brassard de capitaine en tant que joueur le plus âgé (je n’aurais jamais pensé voir cela se produire). Il avait l’air médiocre offensivement et était un handicap défensif pendant toute la mi-temps. Sa première touche a été horrible, son marquage a été atroce et il a eu du mal à faire quoi que ce soit d’utile, ce qui résume sa saison 2020/21 au Bayern. Il est décevant que Nagelsmann ne reçoive pas plus de soutien du club (pourrait apporter une bonne option de RB en profondeur) et nous ne pouvons qu’espérer qu’il n’aura jamais à lancer Sarr dans un match qui compte.