Quatre observations sur la pathétique défaite 2-1 de l’Allemagne face à la Macédoine du Nord

Mené par le quatuor du Bayern Munich composé de Leroy Sané, Leon Goreztka, Serge Gnabry et Joshua Kimmich, Die Mannshaft a réalisé l’une des pires performances de ces derniers temps contre la Macédoine du Nord. Alors que Goreztka, Kimmich & co. n’étaient guère à blâmer pour ce résultat, le reste de l’équipe était rempli d’appels, de positionnements et de substitutions douteux tout au long du match et ils ne semblaient jamais trouver leur rythme. Voici nos observations:

Löw Raus

C’était absolument atroce. Je ne peux même pas taper les mots que je veux écrire maintenant pour décrire avec précision à quel point ce match était atroce. Bavarian Football Works a des écrivains qui, je peux dire en toute confiance, feraient un meilleur travail d’entraîneur avec Die Mannshaft que Jogi Löw en ce moment (Bonjour Valentin et Chuck).

Remercier Dieu Löw vient d’entraîner son dernier tournoi de qualification pour la Coupe du monde en raison de sa retraite après le tournoi EURO 2020 de cet été. Cela ne peut pas venir assez vite. Espérons que le prochain entraîneur de Die Mamnnshaft sera plus compétent que Löw ne l’a été depuis plus de 2 ans.

İlkay Gündoğan est quoi maintenant?

Je suis désolé, Jogi Löw a fait de Gündoğan le capitaine de ce match? Non seulement il n’est même pas un capitaine suppléant pour son club, Manchester City, mais il a moins de casquettes que son héritier apparent Joshua Kimmich. Je comprends que Marco Reus n’est pas dans l’équipe, et Manuel Neuer est sur le banc, mais Gündoğan est le suivant? Je suis désolé Löw mais vous ne pouvez pas me dire que Gündoğan est même dans cette conversation. Fin de diatribe.

La défense qui fuit frappe à nouveau

Mec, c’est juste triste. Jogi Löw, pour l’amour de toutes les choses saintes dont vous avez besoin, et je souligne avoir besoin pour ramener Hummels et Boateng. Je suis désolé, mais personne avec une paire d’yeux ne vous croira quand vous dites que 1) la défense de l’Allemagne est bonne et 2) que vous n’avez pas besoin de Hummels / Boateng. C’est complètement faux.

La combinaison d’Antonio Rudiger et d’Emre Can a été tout simplement horrible et a donné un but remarquablement facile à la Macédoine pour terminer la première mi-temps. Je veux dire, sérieusement, Peut? Ce n’est pas un CB ni même un milieu de terrain compétent à ce stade.

Et puis ce deuxième but pour faire 2-1 autour de la 85 ‘. Je n’ai pas de mots. La défense de la nuit rappelait les équipes de Bundesliga 2. Attendez, non, ce commentaire est une insulte aux équipes de Bundesliga 2. Je connais une équipe de Bundesliga 2 qui a pour un fait défendu que Die Mannshaft (Hello Holstein Kiell). Pathétique. La Macédoine du Nord a terminé le match avec 4 tirs (3 cadrés) contre les 11 tirs de l’Allemagne (2 cadrés).

Proche mais pas de cigare

Serge Gnabry a bien joué mais a été moins que mortel devant le filet. L’Allemagne semblait se concentrer sur la quantité plutôt que sur la qualité, étant donné le fait que la Macédoine avait plus de tirs au but en première mi-temps que l’Allemagne (2 contre 1), même si elle avait été dépassée au total (6 contre 2) par l’Allemagne.

De plus, Timo Werner, que vous est-il arrivé? Je n’ai jamais vu un attaquant aussi talentueux manquer autant de gardiens de ma vie. D’abord tes combats à Chelsea et maintenant tu es relégué derrière un ailier pour le n ° 9 en Allemagne? Vous jouez contre la Macédoine et que faites-vous? Ça pue. Trame. Timo, il semblerait que vous ayez besoin d’un redémarrage.

Le seul but de l’Allemagne était un penalty marqué par Gündoğan après que Sané ait été retiré dans la surface, créant des opportunités. Pour une équipe aussi talentueuse, ils semblent ne pas avoir l’avantage clinique nécessaire pour gagner et cela se résume à l’encadrement.