Quatre observations sur la scintillante victoire 6-0 de l’Allemagne en qualification pour la Coupe du monde contre l’Arménie

Une nation folle du jeu avait effectivement été réduite au silence par la version Joachim Löw des performances moins qu’inspirées de l’Allemagne dans les tournois et les qualifications depuis 2017. Aujourd’hui, l’Allemagne de Hansi Flick leur a donné de quoi se réjouir.

Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont le duo de milieu de terrain allemand

Ce n’est une nouvelle surprenante pour personne ; Joshua Kimmich et Leon Goretzka forment le duo n°6 et n°8 de l’un des meilleurs clubs du monde et devraient évidemment le faire pour l’équipe nationale. Goretzka, en particulier, a donné une masterclass aujourd’hui.

Flick a affronté Ilkay Gündogan et Kimmich ensemble dans le match contre le Liechtenstein ; l’offensive n’était pas aussi puissante dans ce match contre une position sans doute plus faible par rapport à aujourd’hui. Lorsque Kimmich a été retiré et que Gündogan a été introduit, l’offensive a perdu un petit pas bien que l’Allemagne s’était déjà enfuie avec le match lors du match d’aujourd’hui contre l’Arménie. Gündogan est une bonne option sur le banc, mais, pour le plus gros des matchs, Flick optera apparemment pour un 4-5-1 avec Kimmich et Goretzka comme paire de milieux défensifs.

Serge Gnabry est de retour !

Gnabry a connu une autre belle journée avec deux buts, dont le premier était d’une beauté absolue; après une saison 2019-2020 plutôt médiocre, il a connu de nombreuses bonnes journées tant au niveau du club qu’au niveau international. S’il lui faudra bien d’autres performances de ce type pour justifier d’être le successeur de Franck Ribéry, si Gnabry continue cette riche veine de forme, Julian Nagelsmann saura qu’il a plus d’une option fiable sur les ailes.

Leroy Sané devrait jouer à gauche

Julian Nagelsmann a décidé de jouer Sané sur l’aile gauche du Bayern ; les performances de l’ailier se sont améliorées. Hansi Flick a décidé de faire de même ; il a livré une performance d’homme du match contre le Liechtenstein et une autre solide performance aujourd’hui. Je pense que ce basculement à gauche va permettre de justifier le prix de revient de Leroy au niveau des clubs et sa sélection au niveau national.

Ce n’était jamais l’équipe…

J’ai entendu à plusieurs reprises que l’Allemagne n’avait tout simplement pas l’équipe pour concourir au plus haut niveau avant l’Euro. Bien que cette performance ait eu lieu contre l’Arménie, il est facile d’oublier qu’une équipe allemande similaire a perdu contre la Macédoine du Nord en qualifications et a été démantelée par une jeune équipe espagnole dans la Ligue des Nations de l’UEFA.

Flick, jusqu’à présent, a montré qu’il savait gérer l’équipe. L’introduction de Jonas Hofmann aujourd’hui dans le onze de départ était justifiée ; le joueur de Mönchengladbach a été trop souvent négligé en équipe nationale et aujourd’hui, nous avons vu ce qu’il peut faire. Son but était le choix du lot mais son travail défensif n’était pas mal non plus bien qu’il soit naturellement plus un ailier ou même un #10.

Florian Wirtz et Jamal Musiala sont venus ajouter du piquant à l’attaque tandis que Karim Adeyemi a inscrit un premier but précieux. Flick sait qu’il a des tonnes d’options pour jouer comme son équipe du Bayern Munich de 2019-2021. L’Allemagne sera défensivement légèrement nerveuse (il y a eu un ou deux moments de cœur dans la bouche aujourd’hui également), mais son attaque qui fonctionne bien pourrait suffire à submerger toute opposition.

Alors, voilà. Comme toujours, faites-nous part de vos impressions et merci d’avoir lu !